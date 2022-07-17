أكد أمين السر العام للنادي الكويتي للغوص والإنقاذ محمد الصرعاوي ان فريق البيئة التابع للنادي بقيادة الكابتن يحيى اليحيى تمكن من انتشال قارب أميركي الصنع بطول ٣٣ قدما ووزن ٦ أطنان في المياه المفتوحة الجنوبية.

بدوره، قال مدير العملية يحيى اليحيى ان الفريق استخدم معدات الرفع الهوائية وضخ الماء، وذلك للمساعدة في رفع القارب وتعويمه على السطح ومن ثم سحبه إلى مسنة مطافي الخيران «جالبوت».



من جانبه، ذكر نائب قائد فرقة الغواصين الكابتن أحمد الزعبي ان الانتشال استغرق ٦ ساعات ويعد من العمليات الصعبة بسبب قوة التيار في منطقة «رأس الزور»، وكذلك فترة «الحمل» التي تكون فيه التيارات المائية نشطة وقوية ولكن بفضل الله تعالى وخبرة الغواصين تمكنا من التغلب على العوامل الصعبة.



وأضاف الزعبي ان العملية ضمن برامج النادي التي تعود بالنفع على المجتمع، حيث يعد ذلك من أهداف النادي، بالإضافة الى المساهمة في أعمال تطوعية تعود بالفائدة على المجتمع، داعيا مرتادي البحر الى توخي الحذر والالتزام بتطبيق إجراءات الأمن والسلامة خلال إبحارهم مع الابتعاد عن مواقع الشعاب المرجانية خاصة في أوقات انحسار ماء البحر.