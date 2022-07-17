نظم نشطاء سلسلة من الاحتجاجات في أنحاء المملكة المتحدة ضد السياسة "البشعة" للحكومة التي ترسل بعض المهاجرين إلى رواندا.

ووفقا لمنظمة "كير فور كاليه" الخيرية المعنية باللاجئين من المقرر أن يتم تنظيم احتجاجات في مدن كامبريدج وكارديف وكوفينتري وليدز ومانشستر وأوكسفورد وشيفلد.

وهتف النشطاء "اللاجئون محل ترحيب هنا"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا"

وتمت الدعوة إلى المظاهرات في إطار حملة "#ستوب رواندا" التي أطلقتها تجمع النقابات العمالية البريطاني ومنظمتا "كير فور كاليه" و "ستاند أب تو ريسيزم".

وتحظى الحملة بدعم 11 نقابة عمالية، من بينها اتحاد الخدمات العامة والتجارية الذي يمثل أكثر من 80 % من طاقم قوات حرس الحدود ومنظمات معنية بحقوق اللاجئين وجماعات دينية.