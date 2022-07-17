نفت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، صحة ما تردد عن تدهور الحالة الصحية للفنان القدير خالد زكي .

وقالت نهال - عبر حسابها الشخصي على الفيس بوك - : الحمد لله.. اطمأننت على الفنان خالد زكي، فهو في حالة صحية جيدة للغاية، وغير مريض ولم يتعرض لأي وعكة صحية، وما تردد مجرد شائعات".

كانت شائعات قد ترددت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، عن تعرض الفنان خالد زكي لوعكة صحية مفاجئة نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة.

يذكر أن الفنان خالد زكي كان قد نفى الأسبوع الماضي صحة ما تم تداوله أيضا حول تعرضه لوعكة صحية، مؤكدا أن كل ما آثير حول هذا الأمر مجرد شائعات سخيفة لا يعلم مصدرها، وأنه يقضي إجازة عيد الأضحى مع أسرته.