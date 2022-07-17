أظهرت دراسة أجريت في كلية الطب جامعة "هيوستون" الأمريكية، أن العلاج الجديد المعدل لمرض الزهايمر قد يشمل التغيير الكامل للدم.

وقام فريق البحث بأداء سلسلة من علاجات تبادل الدم الكامل لاستبدال جزئي للدم من الفئران التي تظهر بروتينات "أميلويد" المسببة لمرض الزهايمر بدم كامل مأخوذ من فئران سليمة من نفس الخلفية الجينية.

وأظهرت الدراسات التي أجراها فريق البحث أن سوء تشكيل وتجميع وتراكم بروتينات "أميلويد" في الدماغ تلعب دورًا رئيسيًا في مرض الزهايمر، لذلك يعتبر منع وإزالة مجاميع البروتين غير المطوية علاجًا واعدًا للمرض.

واكتشف الباحثون أن التلاعب بالمكونات المنتشرة في مرض الزهايمر يمكن أن يكون المفتاح لحل هذه المشكلة.