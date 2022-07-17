تطلق شركة البرمجيات والتكنولوجيا الأمريكية العملاقة مايكروسوفت خط أزياء يحمل خلفية نظام التشغيل ويندوز إكس بي الشهيرة. ويضم الخط 9 قطع أزياء منها قبعات وقمصان وسترات ويحمل اسم هارد وير.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن هذا هو أول خط أزياء تطلقه أشهر شركة برمجيات في العالم، حيث تعاونت فيه مع جافين ماثيو مؤسس شركة سوبرفيجن ستديوز. وكان ماثيو يعمل في الماضي مع مبتكرين مثل المصمم جيري لورينزو ومغني وكاتب أغاني الراب نيسبي هاسل.

وقالت أماندا أونيل مديرة إدارة التعددية الثقافية والاتصالات الاجتماعية في مايكروسوفت في منشور عبر الإنترنت "هذه المجموعة (مجموعة الأزياء) مدفوعة بالانفتاح والاعتقاد بأنه تنطلق غالبا ،حتى أكثر الأفكار انتشارا وترددا ، من إدراك وجهات النظر المتنوعة".

وإلى جانب القمصان التي تحمل خلفية ويندوز إكس بي الشهيرة، يحمل قميص آخر شعار برنامج الرسم الكلاسيكي إم.إس بينت (الرسام)، في حين تحمل القطع الأخرى الشعارات الشهيرة لمنتجات مايكروسوفت خلال التسعينيات. وهذه المجموعة من الأزياء متاحة الآن لمن يرغب في اقتنائها.