شهدت أفغانستان تزايد أعداد حالات الاصابة بالأمراض الموسمية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بحسب ما قاله الأطباء، حيث طلبوا من الأسر اتخاذ المزيد من الاحتياطات للوقاية من الاصابة بأمراض مثل الكوليرا والإسهال، في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الافغانية اليوم الاحد عن محمد نعيم أكبري، وهو طبيب يعمل في مستشفى الأمراض المعدية بكابول، إن الأمراض الموسمية الأخرى تتضمن نزلات البرد والملاريا والحصبة.

وأشار طبيب آخر يدعى عبد الرحمن جواد إلى أن "حالات الإسهال زادت بشكل كبير خلال هذا الموسم من العام، حيث يتم إحضار ما يتراوح بين 1000 و1500 شخص إلى مستشفى (الأمراض المعدية) في كابول يوميا، كما يزور كل طبيب ما يتراوح بين 50 و60 مريضا كل يوم".

ويوضح الأطباء أن الطقس الدافئ وعدم الاهتمام بالنظافة الشخصية من الأسباب الرئيسية لارتفاع أعداد حالات الاصابة بالأمراض الموسمية.

جدير بالذكر أن بعض الآباء الذين أخذوا أبنائهم لتلقي العلاج في مستشفى كابول، قالوا إنهم تعرضوا للاصابة بصورة مفاجئة.