كشفت منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة فيسبوك عن رغبتها في تسهيل عرض المستخدم لحالته وتعريفه على المنصة.

يذكر أن قواعد فيسبوك حاليا تمنع وجود أكثر من صفحة تعريف (بروفايل) للحساب الواحد، لكنها تمنح الشركات والمنظمات والشخصيات العامة خيار إنشاء عدة صفحات. وتختبر فيسبوك حاليا طريقة تسمح للمستخدمين إنشاء حتى خمس صفحات تعريف مرتبطة بحساب واحد. وقالت فيسبوك إن التبديل بين الصفحات سيحتاج إلى خطوتين فقط.

وذكر موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن التجربة أظهرت أن موقع فيسبوك يحاول التطور لكي يكون أكثر من مجرد مكان يتبادل فيه المستخدم الأخبار والمشاركات مع أفراد العائلة والأصدقاء. وستتيح الطريقة الجديدة المنتظرة للمستخدم إنشاء صفحة تعريف خاصة بهواياته مثل الطبخ أو التصميم أو السفر. كما يمكنه إنشاء صفحة تعريف تظهر فقط أمام أقارب أو أصدقاء محددين.

يأتي ذلك في حين تواجه منصة فيسبوك منافسة قوية من جانب تطبيقات جديدة للتواصل الاجتماعي مثل تيك توك والتي تتيح للمستخدمين بث ومشاهدة فيديوهات قصيرة في مجالات عديدة، بما في ذلك اهتماماتهم الشخصية. وفي شباط/فبراير الماضي، أعلنت منصة التواصل الاجتماع تراجع عدد المستخدمين اليومي لأول مرة في تاريخها، لكن الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي سجلت زيادة في عدد المستخدمين اليومي. وتشجع المنصة المستخدمين على الانضمام إلى المزيد من المجموعات حيث يمكنهم المحادثة مع الآخرين الذين يشتركون في نفس اهتماماتهم وهواياتهم.