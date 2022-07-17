كشفت صحيفة "دايلي إكسبريس" البريطانية اليوم /الأحد/ أن نادي مانشستر يونايتد بدأ استبعاد التعاقد مع الدولي الهولندي فرينكي دي يونج نجم فريق برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضحت الصحيفة - في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني، وفقا لمصادر إسبانية - أن نجم برشلونة هو الهدف الأساسي للمدير الفني الجديد لليونايتد إريك تن هاج، ومع ذلك، قد ينتهي به الأمر بالانتقال إلى صفوف تشيلسي أو بايرن ميونيخ بدلاً من ذلك، حيث يستطيع العملاقان الأوروبيان مشاركة اللاعب في النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن مانشيستر يونايتد حاول التعاقد مع دي يونج طوال فترة الانتقالات الصيفية، كما اتفق النادي الإنجليزي مع نظيره الإسباني على دفع الرسوم، في ظل حرص تين هاج على إعادة لم الشمل مع لاعب سبق له تدريبه في أياكس، مضيفة أنه كان من المفهوم أن "الشياطين الحمر" على استعداد للعب لعبة طويلة عندما يتعلق الأمر بدي يونج البالغ من العمر 25 عامًا، ما يعني أنه يمكنهم الانتظار حتى وقت متأخر من نافذة الانتقالات للحصول على خدمات اللاعب.

ويزعم أنه الآن في مانشستر، بدأوا في "استبعاد" لاعب خط الوسط ورغم أن دي يونج يحترم يونايتد، لكنه متردد في مغادرة برشلونة، حيث كان يحلم منذ فترة طويلة بتمثيل نادي طفولته.

ويقال إنه حذر من الانتقال إلى "أولد ترافورد" بسبب الطريقة التي انخفض بها مستوى "الشياطين الحمر" في السنوات التي أعقبت تقاعد السير أليكس فيرجسون، كما أنه لا يريد اللعب في الدوري الأوروبي، وهو شيء سيفعله يونايتد بعد احتلاله المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.