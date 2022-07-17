ستمدد نيوزيلندا تقليصها للضرائب على الوقود لمعالجة ارتفاع التضخم وتخفيف الارتفاع في أسعار البنزين، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال وزير المالية جرانت روبرتسون اليوم الأحد في بيان إن الحكومة ستواصل الإجراءات التي خفضت الرسوم على الوقود بواقع 25ر0 دولار نيوزيلندي(15ر0 دولار) للتر الواحد، حتى نهاية كانون الثاني/يناير، وخفض رسوم النقل العام واستخدام الطرق، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وأضاف روبرتسون "نحن نعلم أن ارتفاع أسعار الوقود له تأثير مباشر على التضخم. ويعد إجراء تلك التغييرات توجها مستهدفا للسبب الجذري لضغوط تكاليف المعيشة".

وتابع أن تقديرات وزارة الخزانة النيوزيلندية تشير إلى أن تأثير السياسات سيقلل معدل التضخم الرئيسي بمقدار 5ر0 نقطة مئوية في الربع الذي انتهى في حزيران/يونيو الماضي.