يستعد المختبر البريطاني "غلاكسو-سميث-كلاين" (جي اس كي) لفصل نشاطه الخاص بالمنتجات الاستهلاكية للعناية الصحية بهدف تحفيز مبيعاته التي ستتركز على المستحضرات الصيدلانية الحيوية، ما سيؤدي إلى ولادة المجموعة العملاقة الجديدة "هاليون".

وستدرج هذه المجموعة الجديدة، ثمرة مشروع رائد لإيما والمسلي التي تولت إدارة "غلاكسو-سميث-كلاين" في 2017، في بورصة لندن الإثنين في أكبر اكتتاب عام خلال العقد الجاري في سوق المال هذه وربما في أوروبا، على حد قول سوزانا ستريتر المحللة في "هارغريف لانسداون".

وقدرت وكالة بلومبرغ للأنباء المالية قيمة هذا الاكتتاب بأربعين مليار جنيه استرليني، متقدما بذلك على شركة المناجم السويسرية "غلينكور" التي دخلت البورصة البريطانية في 2011 باكتتاب قدره 38 مليار جنيه.

وسيحصل المساهمون في "جي اس كي" التي تملك 68 بالمئة من الكيان الجديد، على سهم واحد من "هاليون" مقابل كل سند ملكية في المختبر البريطاني.

وعند تقسيمها ستحصل "جي اس كي" على أكثر من سبعة مليارات جنيه من أرباح فرعها التي ستبقي على ستة بالمئة منها مبدئيا، قبل الانسحاب تدريجيا منه.

وقالت مجموعة الأدوية الأميركية العملاقة "فايزر" التي تمتلك نسبة ال32 بالمئة المتبقية، إنها ستنسحب في نهاية المطاف من المجموعة للتركيز على استراتيجيتها الخاصة بـ"الأدوية واللقاحات المبتكرة".

- مناورات كبرى -أكدت والمسلي مرارا أن هذه العملية هي "أكبر تطور تشهده +جي اس كي+ منذ عشرين عاما (...) وسيسمح بإطلاق قدراتها وقدرات +هاليون+ معا".

وقال كيث باومان المحلل في مجموعة "انتراكتيف اينفستر" إن "جي اس كي" كانت "أقل نجاحا من منافسيها مثل أسترازينيكا في السنوات الأخيرة".

في الواقع لم يرتفع سعر سهم المجموعة سوى ستة بالمئة في السنوات الخمس الماضية، بينما ارتفع سعر سهم منافستها أسترازينيكا أكثر من الضعف.

وكانت أسترازينيكا من أوائل المختبرات التي أطلقت لقاحا ضد كوفيد-19، بينما تأخرت "غلاكسو-سميث-كلاين" بشكل كبير.

ويرى باومان أن هذا الانقسام سيكون كافيا ليرضي المستثمرين الذين ينتقدون أداء المختبر. وأوضح أن العملية ستسمح خصوصا "بتقييم مستقل" لقطاعات الأعمال و"تحميل الإدارة مسؤولية أكبر".

وستسعى "جي اس كي" إلى الاعتماد على الأدوية المتخصصة لدعم هدف نمو المبيعات أكثر من خمسة بالمئة هذا العام.