أصدر وزير العدل ووزير دولة لشؤون النزاهة المستشار جمال الجلاوي قرارا وزاريا بنقل 69 باحثا قانونيا مبتدئا إلى وظيفة وكيل نيابة «ج» بالنيابة العامة من بينهم 18 من الإناث، وذلك بعد أن وافق المجلس الأعلى للقضاء في وقت سابق على تعيينهم في درجة وكيل نيابة «ج» في النيابة العامة، وفيما يلي أسماء المشمولين بالقرار:

٭ سارة محمد أحمد الهلال

٭ عمر محمد عجلان الشمري

٭ محمد فهد علي المطيري

٭ بندر طلال سالم البخيت

٭ عبدالله إبراهيم حمد العبود

٭ عبداللطيف أحمد سعيد محمد الفيلكاوي

٭ نجد عياد عسكر بقان العنزي

٭ عبدالله نواف مزيد المطيري

٭ عبدالله مسلم عمير العازمي

٭ سارة انور راشد الجويسري

٭ خالد أحمد فهد الوهيب

٭ محمد أحمد محمد الموسى

٭ فهد عيد عواد ابوعوينة

• عبدالله عادل ابراهيم الابراهيم

٭ أسماء مرزوق سلطان مبارك

٭ سارة هشام يوسف المنيع

• عبدالله دغيم ماطر الظفيري

• أحمد عادل يوسف الكندري

• عبدالله نايف خالد المطيري

• حمد فضل علي الحوطي

• حمد خالد طه الابراهيم

• عبدالكريم أحمد فهد الرشيد

• فهد عبدالكريم فرحان العنزي

• علي صالح سالم البالود

• شهد مشعل عبدالله الزير

• جاسم عادل جاسم العبدالهادي

• شيخة عبدالملك أحمد آل هيد

• مشاري بدر عبدالله المسعد

• رهف محمد خالد العامر

• عبدالوهاب جمال علي العتال

• ناصر سعد ناصر العجمي

• علي صالح عبدالله الحمادي

• عبدالعزيز مبارك سعد السيحان

• شيخة عماد محمود الوهيب

• فهد خالد فهد المطيري

• فيصل ناصر عبدالله الطفلان

• عبدالله وائل جاسم الفضالة

• عبدالرحمن ابراهيم عبدالعزيز العيسى

• الزينة مشعل سالم العتيبي

• أماني علي سعيد البطحاني العازمي

• نورة عبدالمحسن براك البابطين

• هيا مبارك حسين العجران

• حمدان راشد حمدان العازمي

• ابراهيم يوسف جاسم القطامي

• ناصر محمد راشد الطراروة

• علي ناجي عويد الرشيدي

• مشاري محمد مساعد الدهام

• عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن الكمالي

• محمد راتب علي العريفان

• أحمد علي علي الهويدي

• خليفة سعود مناحي العتيبي

• حمد يوسف سبت بن سبت

• سالم مبارك سالم الحريص

• عبداللطيف علي عبدالله العليان

• يوسف عبدالرزاق أحمد الياسين

• سارة أحمد راشد الحسيني

• محمد انور حمد الشراح

• خالد فيصل صالح الحريتي

• طلال عبدالحميد يوسف الرجيب

• غلا خالد شايع ابوشيبة

• ناصر فيصل حمد العريفان

• جنى أحمد عبدالله معرفي

• سلطان أحمد مبارك الجميعة

• أحمد حسين حسن كمال

• الدانة وائل غانم يعقوب الياسين

• أحمد بدر طاهر حسن جمال

• عبدالرحمن نواف شجاع العتيبي

• دلال ابراهيم عبدالرزاق الطبطبائي

• حميد صلاح حميد العنزي