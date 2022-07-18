استقـبـلــت شركــــة الخطوط الجوية الكويتية رحلات الحجاج القادمة من المملكة العربية السعودية في مبنى الركاب رقم 4، حيث قامت الشركة بتقديم الهدايا التذكارية لحجاج بيت الله الحرام لعودتهم سالمين إلى أرض الوطن.

وقال مدير دائرة الخدمات الأرضية عبدالله الحويلة: يسرنا ويشرفنا أن نستقبل حجاج بيت الله الحرام على رحلات «الكويتية» القادمة من الأراضي المقدسة، حيث ان استقبال الخطوط الجوية الكويتية للحجاج الكرام يأتي ضمن حرص الشركة على الاهتمام بتوفير وتقديم كل وسائل الراحة لهم خلال وصولهم سالمين غانمين، كما تولي الشركة اهتماما بالغا بأن تكون الإجراءات سلسة ومريحة وميسرة وبسيطة.

بدوره، عبر رئيس لجنة الحج والعمرة في «الكويتية» أحمد العجمي، عن سعادته بنجاح موسم الحج لعام 2022، مشيرا إلى أن ذلك أتى بعد تخطيط ودراسة متأنية ومتكاملة العناصر لتقديم أفضل الخدمات المتميزة لعملاء الشركة.