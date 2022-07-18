«قطر للسياحة» تنجح باقتدار في خلق تجارب لا مثيل لها

«اللؤلؤة قطر».. ريفيرا العرب.. وجهة مثالية للعائلات

سوق واقف.. تجربة مستلهمة من الأصالة العربية

مشيرب.. هندسة معمارية معاصرة مستوحاة من تراث قطر

«كتارا».. مسرح للتعرف على ثقافات العالم والتمتع بمهرجانات ومعارض وفعاليات محلية وإقليمية ودولية

«الدوحة» - عاطف عيسى

لم تعد قطر - أو «كتاري» كما سماها المؤرخ الروماني الأكبر، أو «كتارا» كما رسمها بطليموس عالم الرياضيات والفلكي والجغرافي الشهير في خريطة معروضة حاليا في مكتبة قطر الوطنية -.. لم تعد قطر تلك شبه الجزيرة في الخليج والواقعة في قلب الشرق الأوسط إمارة محدودة التأثير بعيدة عن صنع صفحات التاريخ خصوصا في العقدين الأخيرين. وليس السامع كالمعاين، فقد فتحت قطر نوافذ عديدة للراغبين في معاينة ومعايشة تلك النهضة الشاملة على جميع المستويات والتي بالفعل جعلتها رقما صعبا ومؤثرا إقليميا ودوليا، وباتت وجهة مقصودة من قبل رجال الأعمال والمستثمرين وأهل الرياضة والثقافة والفن والاتصالات، وأصبحت منارة في التعليم والصحة.



واليوم تحصد قطر ثمار خطط استراتيجية محكمة في مجال السياحة والتي تقوم عليها إشرافا وتنفيذا وتخطيطا «قطر للسياحة» مستغلة مقومات بنية تحتية راسخة ومقومات طبيعية رائعة حباها بها الخالق ووسائل نقل متعددة لأهل الخليج والإقليم ودول العالم عبر الخطوط الجوية القطرية الحائزة أفضل شركة طيران في العالم خمس مرات، ومطار حمد الدولي الحائز أفضل مطار في العالم لعامي 2021 و2022، إضافة الى خطوط برية من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، وعبر خطوط بحرية عبر البواخر السياحية الفاخرة التي ترسو في ميناء الدوحة. ها هي قطر تتهيأ لتكون إحدى أهم وجهات السياحة العائلية، مستندة الى مدن جديدة منشأة حديثا تضم كل ما ترغب به العائلة الخليجية والعربية والأجنبية من وجهات ومرافق ترفيهية ومطاعم ومولات وأسواق وحدائق في أجواء أكثر من آمنة، حيث الدوحة ثاني أكثر المدن أمانا في العالم. «قطر للسياحة» فتحت لنا نافذة للاطلاع والمشاهدة والمعاينة لأكثر التجارب السياحية العائلية إثارة وتشويقا عبر دعوة كريمة لم نتردد في تلبيتها وتسجيل وتوثيق محطاتها في هذا التفصيل:



قرب منتصف الليل، حلقت طائرة الخطوط القطرية فوق الدوحة والتي بدت كلؤلؤة متألقة تشع بأنوار ساطعة من مختلف جوانبها وترنو أبراجها مزهوة بارتفاعها الشاهق وتنبسط أحياؤها كقطع مربعة بديعة، وتتألق طرقها وجسورها في تناسق مدهش، وتنعكس تلك الأنوار والأضواء على مياه الخليج فترى وأنت قرب منتصف الليل عشرات من البواخر واليخوت والقوارب الكبيرة تسبح في المياه بسلاسة.



دقائق معدودة وتجد نفسك محمولا عبر أحدث وسائل النقل الى صالات استقبال مطار حمد المدهشة، وسط ترحاب وابتسامات كل من تلقاه، وبعد إجراءات سلسة وبسيطة لم تستغرق وقتا دلفنا الى الدوحة في طريقنا الى مرسى ملاذ كمبينسكي اللؤلؤة - الدوحة، وكانت رحلة ممتعة رغم الوقت المتأخر، فجمال الطرق وأضواؤها المعلقة على النخيل، وهواؤها النقي وسهولة السير عبر جسور وأنفاق أنشئت بعناية وتخطيط مبهر يخفف الى درجة كبير ة اي ازدحام حتى لو كان في وقت الذروة.



لا تسل عن كرم الضيافة وحسن الاستقبال ودفء المشاعر، والتي جعلتنا متطلعين الى بدء الرحلة في التعرف على الدوحة وقطر بدءا من ساعات الصباح الأولى بعد سويعات قليلة خلدنا فيها للراحة في مرسى ملاذ كمبينسكي اللؤلؤة - الدوحة الواقع وسط جزيرة بديعة تحيط به المياه من كل جانب.



اللؤلؤة - قطر



البداية كانت «اللؤلؤة - قطر» تلك الجزيرة الاصطناعية الواقعة قرب الخليج العربي والتي تضم أبراجا سكنية صممت خصيصا على أحدث الطرز ومكسوة بألوان بديعة تشيع البهجة للنفس والراحة للعين، وتنتشر فيها الفنادق الفاخرة.. والفلل العريقة الى جانب أروع المتاجر والمعارض الراقية والمطاعم العصرية. ولعل من أهم مميزات «اللؤلؤة قطر» والتي أصبحت مقصدا سكنيا لكبار رجال الأعمال والمستثمرين من مختلف دول العالم والمواطنين القطريين حيث تبلغ نسبة إشغال العقارات المؤجرة في اللؤلؤة حسب آخر الإحصائيات نحو ٩٣% ميادين وساحات ملائمة للتجول وحدائق ذات مشاهد طبيعية رائعة، ما يجعلها من أهم وأجمل أماكن الاستقرار العائلي، وأيضا الاستثمار المثالي.



ولا يمكن إغفال التصميم المبهر للؤلؤة - قطر على شكل «الريفيرا العربية» أو «فينيسيا الخليج» والتي تتميز عن فينيسيا إيطاليا بقنواتها البديعة ومياهها الجارية دائما، ما يوفر لسكانها تجربة متكاملة من الرفاهية مقوماتها صفاء العيش في مساكن فاخرة، ومتعة التسوق ضمن أجواء حيوية ومفعمة بدفء الحياة الاجتماعية، والأنشطة الترفيهية المخصصة للعائلات والأفراد لقضاء أمتع الأوقات، ولا ننسى أن «اللؤلؤة - قطر» وجهة مميزة لارتياد المطاعم الفاخرة والمقاهي الواسعة والتي تتناثر على طول القنوات البحرية ومياه الخليج في مشهد ساحر.



كتارا.. ثقافة عالمية



ساعات معدودة ليست كافية بالتأكيد لمعايشة أجواء «اللؤلؤة - قطر» البديعة، لكنها رسخت قناعة لدينا بأنها واحدة من أجمل وأبدع المقاصد السياحية والسكنية للعائلات، انتقلنا بعدها الى عالم الثقافة والإبداع.. إلى «كتارا» المجسدة للتنوع في التطور الإنساني، وأحد أكبر المشروعات ذات الأبعاد الثقافية المتعددة، حيث صارت مقصدا للجمهور بمختلف فئاته وثقافاته ومشاربه للتعرف على ثقافات متنوعة عبر مسارح رائعة وقاعات موسيقية مدهشة ومرافق متطورة، وبعيدا عن المبالغة يمكن القول وبكل أريحية إن «كتارا» تشكل ريادة في مجال النشاطات الثقافية المتعددة.



«كتارا» كوصي على تراث وثقافة قطر تستضيف المهرجانات وورش العمل والمعارض والفعاليات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، فباتت منارة تشع على مستقبل عالم متكامل تتآزر فيه القضايا المشتركة لدعم الوحدة الإنسانية.



في «كتارا» تفقدنا مسارحها ومعارضها في عجالة، وزرنا مسجدها الأزرق الشبيه بمسجد الفاتح في إسطنبول، وتمتعنا بحدائقها البديعة وتبلغ المساحة الإجمالية لحدائق الحي الثقافي ٣٢٧٠٠ متر مربع، وتجولنا في طرقها المميزة والتي تعج بالنشاطات الثقافية والترويحية على مدار العام. وفي الحقيقة «كتارا» ملتقى يمزج بين جمال الماضي وإشراقة المستقبل.



سوق واقف.. الأصالة العربية



المحطة الثالثة في رحلتنا المثيرة بيومها الأول انطلقت من «كتارا» وبعد غداء في أحد أجمل المطاعم في الشرق الأوسط وسط مياه الخليج، الى قلب الدوحة، الى المفارقة التاريخية، الى الأصالة والتاريخ والحداثة في آن. إلى سوق واقف، وأمام أربعة من أقدم المحال التجارية في قطر، بدت دهشتنا كبيرة لهذا المزج المدهش بين القديم العريق والحديث المعاصر.. فعلى بعد خطوات وعلى مرمى البصر من هذه المحال القديمة، يبهرك مبنى الديوان الأميري ببياضه الناصع وهندسته البديعة ومسجده العامر. جولة سريعة في سوق واقف مع مغيب الشمس، وأصوات التكبير تصدح من جوامعه ومحلاته مع قرب دخول عيد الأضحى، يدلف الزائرون والمتسوقون عبر أزقته القديمة المتعرجة باحثين كل عن حاجته، بهارات وعطور وآلات موسيقية ومفروشات وتوابل وأعشاب، وغيرها.. فكل شيء يحتويه السوق، ويجذبك أكثر سوق الطيور وخصوصا الصقور، وإسطبلات الخيول. سوق واقف مركز للصناعات الحرفية والمشغولات اليدوية والسيوف والخناجر والتطريز والسجاد المبهر، واحكِ كما شئت عن تجربتنا ومتعتنا في مقاهي السوق المنتشرة ويختلط فيها الزوار مع المواطنين والمقيمين في خلطة عجيبة، وتدور «صواني» الشاي والقهوة العربية، وفي ذات المكان كان لابد لنا من ممارسة تجربة العشاء في هذا الشارع العتيق الزاخر بمطاعم تشكل صورة بديعة للعالم العربي، فهنا، مطاعم قطرية وخليجية ولبنانية ومصرية ومغربية وإيرانية.. و.. غيرها.



سوق واقف لا يزال وسيظل مركزا للحركة التجارية في الدوحة، وأفق المدينة العصري الدرامي.



مشيرب.. إحياء القديم



دون عناء، وعبر نفق صغير، وطريق سهل يسير تدهشك النقلة الهائلة بين محلات قديمة عتيقة وشوارع تقليدية ومبان صغيرة تشكل الأصالة القطرية عبر سوق واقف.. الى قلب الدوحة العصري.. الى مشيرب، وسط المدينة والذي أعيد إحياؤه بأسلوب معماري جديد، الجولة بين البنايات الشاهقة والمراكز التجارية والمولات المتعددة عبر «ترام مشيرب» يتلوى بينها في رشاقة وهدوء لتمتع ناظريك بما صنعته يد البشر ونقلت هذا الحي القديم الى مركز عصري يعج بالنشاط والحيوية على مدار الساعة.



في مشيرب ارتحنا في «البراحة» وعاينّا من هناك عشرات المباني والعقارات واستمعنا الى شرح حول عروض التسوق والمعارض والأنشطة التي تشهدها «البراحة» وخيارات الطعام في الهواء الطلق، والفنادق الفاخرة والمتاحف التي تميز مشيرب، ورغم ان الهندسة المعمارية لمشيرب تعد غاية في العصرية، فإنها مستوحاة في الوقت نفسه من تراث قطر باتساقها وبساطتها ومساحاتها وأضوائها وطبقاتها.



منتجع شاطئ سلوى



عشاء فاخر في مطعم فندق ماندارين أورينتال، كان طعام اليوم الأول، والعودة الى أحضان مرسى ملاذ كمبينسكي اللؤلؤة - الدوحة لنبدأ في صباح اليوم الثاني تجربة مختلفة ومثيرة خارج الدوحة، كانت الوجهة الى منتجع شاطئ سلوى، تستغرق الرحلة اليه نحو ساعة من قلب الدوحة عبر طريق سريع متعدد الحارات مرصوف بعناية شديدة لا تكاد المركبات يسمع صوتها وهي تقطعه بسرعات متعددة. ويالها من تجربة، منتجع شديد الفخامة لونه الأزرق الفاتح متجاورا مع زرقة المياه على شواطئه تبعث في النفس راحة وسكينة دون أي عناء.



شاهدت بعيني المركبات الفاخرة تحمل عائلات وهي تدلف من بوابة المنتجع بوجوه مبتسمة ومشعة بالرضا والاندهاش، وكأنها تمني النفس بإقامة ممتعة في هذه الأجواء المثيرة.. شاهدنا، وعايشنا كيف تؤسس لوجهة عائلية بديعة في هذا المكان.. أمامك الخليج وخلفك الصحراء.



.. شاهدنا وعايشنا الإقامة الفاخرة في منتجع هيلتون شاطئ سلوى الزاخر بمجموعة متنوعة من المرافق الترفيهية الملائمة تماما للعائلات بجميع أفرادها، إنه منتزه على الطراز العالمي: ألعاب مائية ومغارات ومنتجعات صحية، ومسابح متنوعة وناد رياضي شامل، ومطاعم راقية وأنشطة مفعمة بالتشويق.



ولعشاق الرقي والتميز، تتوافر الغرف الفندقية المميزة، والأجنحة العائلية الفسيحة، وهناك 84 فيلا شاطئية، وأكبر حديقة مغارات وألعاب مائية في قطر متاحة يوميا لضيوف المنتجع، ولمحبي الشواطئ.. يعد شاطئ سلوى مسرحا لتجارب رائعة مليئة بالمرح والمغامرة لجميع الأعمار.



يضم منتجع هيلتون شاطئ سلوى 246 غرفة و84 فيلا وقرية بحرية بها 31 فيلا، وجميعها ذات تراسات وشرفات تطل على الحدائق البديعة الساحرة، وإطلالات على مياه الخليج بأمواجه المتلألئة، كما يضم 5000 متر مربع مخصصة للمناسبات، وقاعة احتفالات كبيرة.



يومان مثيران مضيا كأنهما لحظتان، لكنهما كانا كفيلين بالتعرف على «قطر الحاضنة للعائلات الخليجية والعربية» في أجواء سياحية ساحرة عبر استراتيجية «قطر للسياحة» والتي أثبتت قدرتها على خلق أجواء مميزة في هذه الإمارة المميزة.

مشاهد ومرافق

متاحف مشيرب



٭ للعائلة الزائرة فرصة التعرف على جزء مهم من تاريخ قطر بتفقد متاحف مشيرب التي تحكي قصة أربعة بيوت تاريخية تشكل رحلة مشوقة من خلال عيون الآباء أولئك الذين عاشوا وصنعوا هوية هذا البلد، وهي: بيت الرضواني، وبيت بن جلمود، وبيت الشركة، وبيت محمد بن جاسم.



متحف قطر الوطني



٭ يعرف باسم وردة الصحراء، وبني حول القصر القديم للشيخ عبدالله بن جاسم آل ثاني ومقر الحكومة لنحو 23 عاما ويجسد تراث قطر ويحتفي بمستقبلها ويمتد على مساحة ٤٠ ألف متر مربع.. زيارته ملهمة إذ يحوي كل ما هو مدهش من القطع الأثرية والتراثية والمخطوطات والمجوهرات والأزياء.



كويست الدوحة



مدينة ترفيهية داخلية بمساحة ٣٢٠٠٠ متر مربع تقع داخل مجمع واحة الدوحة متعددة الاستخدامات في مشيرب.. إنها مدينة ترفيهية عصرية مغطاة يجد فيها الزوار من جميع الأعمار متعتهم، وتوفر أكثر من 30 لعبة ومرفقا ترفيهيا، وتضم مزيجا من ألعاب التشويق المليئة بالإثارة وأجهزة المحاكاة الخاضعة للتحكم من خلال الوسائط، بالإضافة الى تجارب الواقع الافتراضي وألعاب التشويق المصغرة للضيوف الصغار والمعالم الترفيهية المناسبة للعائلة، ما يسهم في تقديم تجربة لا تضاهى في الدوحة.



شبكة نقل متكاملة



٭ التنقل في قطر واستكشاف معالمها.. متعة في حد ذاته، حيث تتوافر شبكة طرق حديثة تتميز بالكفاءة ويغلب عليها الطابع الجمالي.. وهناك مترو الدوحة العصري بقطاراته السريعة ودرجته الذهبية للركاب المتميزين، وخدمة الترام وتاكسي كروه إضافة الى الحافلات.



هواة المغامرات.. أهلاً



٭ أمام هواة المغامرات خيارات واسعة بدءا من أنشطة المغامرات البرية في خور العُديد والجزيرة الأرجوانية، ومرورا بأنشطة المغامرات البحرية في شاطئ فويرط لركوب الأمواج بالطائرات الورقية وشاطئ زكريت.. بجانب المغامرات الجوية المتمثلة في رحلات المنطاد والطيران المظلي وجولات جيروكوبتر.



تجارب تسوق فاخرة



٭ التسوق في قطر متعة لا تضاهيها متعة، خاصة للنساء، حيث بلاس فاندوم في مدينة لوسيل وغاليري لافاييت الدوحة لعشاق الرفاهية ومول قطر ودوحة فستيفال سيتي.



السياحة البحرية



٭ أصبحت قطر إحدى الوجهات السياحية الناشئة سريعة النمو ضمن مسارات الرحلات البحرية في الخليج العربي، عبر تحويل ميناء الدوحة الى محطة انطلاق وعودة للبواخر السياحية.



وها هي قطر تحصد ثمار استراتيجيتها الطموحة في هذا المجال، حيث زاد وبشكل كبير العدد القادم من دول مجلس التعاون الخليجي، والمتطلع إلى قضاء أوقات رائعة في مرافق ومنتجعات قطر.



ومن المتوقع أن يتنامى هذا العدد أيضا خلال الرحلات التي سيتم تدشينها.