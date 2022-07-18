التزاما من شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية اتجاه تنمية المجتمع، وضمن إطار المسؤولية المجتمعية المناط بها، قدمت الشركة رعايتها مؤخرا لجمعية الهندسة والبترول لطلبة جامعة الكويت، إيمانا منها بدعم الطلبة والطالبات من خلال توفير المستلزمات الأساسية للمستجدين في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022/2023 من خلال الجمعية.



وبهذه المناسبة، صرح صالح الحوطي، نائب الرئيس التنفيذي - الخدمات المساندة بأن مجموعة الامتياز الاستثمارية تسعى دائما في تشجيع وتقديم الدعم المناسب اتجاه قطاع التعليم الذي يعد الاستثمار فيه ركيزة أساسية في بناء المجتمعات، وتدعم الامتياز الطلبة والطالبات من خلال التدريب وتطوير المنظومة التعليمية والذي يكون من ضمن إطار خطة الشركة في مبادرات المسؤولية المجتمعية وخلق اضافة ايجابية والتي بدورها تنهض برقي المجتمع.



من جانبه، قال رئيس جمعية الهندسة والبترول لطلبة جامعة الكويت ناصر بدر البراعصي: سعداء بتلقي الدعم من شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية والمساهمة في مثل هذه المبادرات التي تخلق قيمة مضافة في دعم مشاريع الجمعية المتنوعة.