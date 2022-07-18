قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست إن أسعار النفط واصلت تراجعها على مدار الأسبوعين الماضيين حيث خيمت المخاوف المتعلقة بتعافي الطلب مرة أخرى على الأسواق، وانخفضت العقود الآجلة لمزيج خام برنت دون مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 3 أشهر بدعم من قوة الدولار، بالإضافة إلى فرض قيود جديدة لاحتواء تفشي فيروس كورونا بالصين.



وتعادل الدولار مع اليورو للمرة الأولى منذ عقدين، بينما وصل مؤشر الدولار الأميركي إلى أعلى مستوياته منذ 20 عاما مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، وتراجع النفط على الرغم من الزيادة المحدودة لإمدادات أوپيك، وكذلك من الولايات المتحدة، ما أدى لتشديد أوضاع الأسواق، في حين ساهم استمرار فرض العقوبات على روسيا في تقييد تدفقات النفط من المنطقة.



وكان لتوقعات تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي أثر ملحوظ على أسعار النفط مؤخرا، حيث أدت مخاوف الركود في دفع مديري صناديق التحوط لبيع عقود المشتقات المرتبطة بالنفط بما يصل إلى نحو 201 مليون برميل خلال الأسابيع الـ 4 الماضية، وفقا للسجلات الصادرة عن ICE Futures وUS CFTC. إلا انه على الرغم من ذلك، شهدت مشتقات المنتجات المكررة دعما قويا بسبب الطاقة الإنتاجية المحدودة وانخفاض مستويات المخزون.



وفي الوقت ذاته، وصل معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته المسجلة في 41 عاما خلال شهر يونيو 2022 عند 9.1%، مما أدى إلى توقعات برفع أسعار الفائدة بشكل حاد خلال الأشهر المقبلة.



ووفقا للتقارير، تعزى معظم زيادة معدل التضخم إلى ارتفاع تكاليف الوقود مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم بمقدار 200 نقطة أساس خلال الشهر. كما أدى ذلك أيضا إلى دفع وكالة معلومات الطاقة الأميركية لخفض توقعات الطلب على البنزين.



وفي أحدث تقاريرها لتوقعات الطاقة على المدى القصير، خفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعات الطلب على البنزين لشهر يوليو 2022 إلى 9.07 ملايين برميل يوميا مما يعكس تأثير ارتفاع أسعار الوقود على موسم قيادة السيارات.



الطلب على النفط



تم الإبقاء على توقعات نمو الطلب العالمي على النفط للعام 2022 دون تغيير عند مستوى 3.4 ملايين برميل يوميا وفقا لأحدث تقرير شهري صادر عن منظمة أوپيك مع توقع ان يصل إجمالي الطلب إلى 100.3 مليون برميل يوميا في المتوسط.



وكانت هناك مراجعة تصاعدية لتقديرات الطلب لفترة الربع الأول من العام 2022 نتيجة لتحسن الطلب بوتيرة أفضل من المتوقع في بعض الدول الرئيسية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. إلا ان هذا النمو قابله مراجعة نزولية لبيانات الطلب للربع الثاني من العام 2022 مما يعكس بصفة رئيسية تأثير عودة تفشي فيروس كوفيد- 19 في الصين وتصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي.



من جهة أخرى، خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعات نمو الطلب للعام 2022 إلى 1.7 مليون برميل يوميا لتصل إلى 99.2 مليون برميل يوميا مقارنة بتوقعات النمو السابقة البالغة 1.8 مليون برميل يوميا بوصول الطلب إلى 99.4 مليون برميل يوميا.



وجاء هذا التقرير في أعقاب صدور توقعات وكالة معلومات الطاقة الأميركية التي أشارت إلى انخفاض الطلب على البنزين لشهر يوليو 2022 بنسبة 2.2% ومتبوعا بتقليص الاستهلاك حتى أكتوبر 2022 على خلفية ارتفاع الأسعار في محطات الوقود. ويسلط خفض التوقعات الضوء على تراجع معدلات الطلب دون المستويات الموسمية هذا العام مقارنة بمواسم القيادة الصيفية السابقة في الولايات المتحدة.



عرض النفط



ارتفع الإنتاج العالمي من السوائل النفطية على أساس شهري في يونيو 2022، إذ تشير البيانات الأولية إلى زيادة قدرها 1.32 مليون برميل يوميا ليصل الإنتاج في المتوسط إلى 99.82 مليون برميل يوميا. وتعزى الزيادة الشهرية بصفة رئيسية لزيادة الإنتاج من قبل روسيا والولايات المتحدة (+0.7 مليون برميل يوميا) بينما زاد إنتاج أوپيك بمقدار 0.2 مليون برميل يوميا. الإنتاج النفطي للدول غير الأعضاء في أوپيك - 2022/2023 - (مليون برميل يوميا)



وأبقت أوپيك توقعات نمو إمدادات السوائل النفطية من خارج أوپيك للعام 2022 دون تغيير يذكر وفقا لتقريرها الشهري الصادر مؤخرا، إذ ظلت عند مستوى 2.1 مليون برميل يوميا ليصل المتوسط إلى 65.7 مليون برميل يوميا. إلا انه على الرغم من ذلك، كشفت التوقعات عن رفع توقعات الإمدادات الصينية (+38 ألف برميل يوميا) وكندا (+21 ألف برميل يوميا) والتي قابلها مراجعة نزولية لإمدادات النرويج (-17 ألف برميل يوميا) وقطر (-13 ألف برميل يوميا) والبرازيل (-12 ألف برميل يوميا).



وللعام 2023، من المتوقع أن ينمو إنتاج السوائل النفطية من خارج أوپيك بمقدار 1.7 مليون برميل يوميا ليصل في المتوسط إلى 67.4 مليون برميل يوميا.