العبدلي: أنشطة مميزة وعروض حصرية لمنتسبي «المعلمين» خلال العطلة الصيفية

عبدالعزيز الفضلي



أشادت جمعية المعلمين في بيان لها بأولى الخطوات الإيجابية لوزارة التربية نحو حل مشكلة نقص العمالة والتي سبق وأن تعهدت به الوزارة بالانتهاء وحل هذا الملف قبل بدء العام الدراسي الجديد، وهذا ما طالبت به الجمعية وتابعته خلال الفترة الماضية مع مسؤولي «التربية» بضرورة أن تعمل الوزارة على تهيئة الأجواء المناسبة لأهل الميدان، وبتوفير كافة المتطلبات والاحتياجات للإدارات المدرسية خاصة فيما يتعلق يحسم قضية النقص في العمالة أو الاستعانة بعمالة خارجية، وهي القضية التي شكلت هاجسا مقلقا لأهل الميدان بشكل عام، وإن من غير الطبيعي أن تبقى الوزارة عاجزة في إيجاد حل للقضية لمدة عامين متتاليين.



وكان وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب قد أبرم عقد أعمال النظافة لمدارس ومباني منطقة الجهراء التعليمية مع الشركة المختصة بمبلغ إجمالي مقداره 6 ملايين و196 ألف دينار ولمدة 3 سنوات بدءا من الأول من سبتمبر المقبل، وذلك بعد أن نجح وكيل القطاع المالي يوسف النجار في متابعة إجراءات موافقات الجهات الرقابية طوال الفترة الماضية.



هذا، وصرحت الجمعية بأنها ستواصل مع قيادي وزارة التربية متابعة هذا الملف للانتهاء منه قبل بدء العام الدراسي مع بقية الاستعدادات الأخرى لتوفير بيئة تربوية وتعليمية تسام في تطوير التعليم.



من ناحية أخرى، صرح عضو مجلس إدارة جمعية المعلمين د.منصور العبدلي بأن الجمعية تعمل حاليا على توفير وتقديم خدمات وخصومات ومميزات وعروض خاصة لأعضائها من المعلمين والمعلمات خلال العطلة الصيفية مع الشركات والمؤسسات المختلفة في المجالات المختلفة والتي من ضمنها فنادق وأندية رياضية وشاليهات والأندية الصحية والأكاديميات المختلفة وغيرها من المؤسسات التي تقدم الخدمات المتنوعة.



وأشار العبدلي إلى أن تلك الخصومات والعروض الخاصة تأتي في إطار حرص جمعية المعلمين الكويتية لتوفير أفضل العروض والخدمات وتعزيزها للمعلمين والمعلمات «أكبر شريحة مهنية في الكويت» والعمل على المساهمة في تعزيز دور المعلم ومكانته وأهميته في بناء المجتمع ومستقبله، وذلك عبر شراكة وتواصل مجتمعي فاعل مع المؤسسات المختلفة.



من ناحية أخرى، رفعت جمعية المعلمين إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف الشكوى المقدمة من بعض مدارس منطقة الفروانية التعليمية بخصوص عدم وجود ضابط أمن بالمدارس والتي جاء فيها وأنه في إطار حرص جمعية المعلمين الكويتية على تعزيز مجالات التعاون المستمر في كل ما يخص العملية التعليمية والتربوية وما يساهم في حل القضايا التربوية والمطالبات التي يطالب بها أهل الميدان التربوي، فإنه يسعدنا أن ننقل لمعاليكم المطالبات والشكوى من مدراء مدارس منطقة الفروانية التعليمية بخصوص عدم وجود حراس أمن بالمدارس (ضابط أمن) منذ شهر يوليو 2020م مما قد يعرض تلك المدارس ومحتوياتها للحوادث المختلفة.



وطالبت الجمعية بسرعة التجاوب مع الشكوى وتوفير حراس أمن لتلك المدارس خاصة مع بدء العطلة الصيفية والتي تعرض تلك المدارس للخطر.