يروج مهرجان "جرش" للثقافة والفنون، والذي يقام بالأردن خلال الفترة من 28 يوليو الحالي وحتي 6 أغسطس المقبل، لحفل الفنان تامر حسني، المقرر إقامته في 5 أغسطس على المسرح الجنوبي بمدينة جرش.

ويقدم تامر حسني خلال الحفل عددا من أغانيه، في مقدمتها البومه الجديد "عشأنجي" ، المقرر طرحه في 22 يوليو الحالي على حسابه الرسمي على الفيديوهات "يوتيوب" .

من ناحية أخري .. حقق فيلم "بحبك" لتامر حسني - الذى تم طرحه 7 يوليو الحالي - إيرادات بلغت أكثر 29 مليون جنيه، ليحتل المركز الثاني بعد كيرة والجن الذي وصلت إيراداته ل70 مليون جنيه.

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي تشويقي، وتتناول الأحداث حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

والفيلم من تأليف وإخراج تامر حسني، ومخرج تنفيذي عمر جبر، ويشاركه في البطولة هنا الزاهد، وهدى المفتي، وحمدي الميرغني، ومدحت تيخا، والعديد من النجوم.