أعلن وزير الدفاع الروماني، فاسيلي دينكو، أن رومانيا ستقوم بشراء غواصات وطائرات مروحية فرنسية.

وقال دينكو إن خطة الشراء تشمل غواصات فرنسية من طراز /سكوربين/ ومروحيات، مضيفا أنه تم التوقيع على خطاب نوايا مع وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو بهذا الصدد.

وأضاف: "وقعنا على خطاب نوايا مع وزير الدفاع الفرنسي لمشروع مستقبلي، وقد بدأنا عملية عرض صفقة شراء المعدات الجديدة أمام البرلمان"، بحسب موقع /رومانيا إنسايدر/ الإخباري الروماني.

وأشار دينكو إلى أنه يعمل على مشروع قانون ينص على تقليص المدة الخاصة بإجراءات المشتريات العامة في قطاع الدفاع.