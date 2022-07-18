أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل اليوم الاثنين، أن الاتحاد الاوروبي حصل على جرعات إضافية من اللقاح المخصص لمكافحة الاصابة بمرض جدرى القرود.

وأضافت المفوضية أن السلطات المعنية قامت بالتنسيق من أجل شراء 54 ألفا و530 جرعة من لقاح الجيل الثالث الذي تنتجه شركة "بافاريان نورديك".

ويتوفر حاليا إجمالي 163 ألفا و620 جرعة مخصصة للدول الأعضاء البالغ عددها 27، بالإضافة إلى النرويج وأيسلندا.

ومن جانبها، قالت ستيلا كيرياكيدس، المفوضة الأوروبية للصحة وسلامة الغذاء: "أشعر بالقلق بسبب العدد المتزايد لحالات الاصابة بجدري القرود في الاتحاد الأوروبي. لدينا حاليا أكثر من 7000 حالة في الاتحاد الأوروبي، بزيادة تقترب من 50% بالمقارنة مع الأسبوع الماضي".

وكان الاتحاد الأوروبي اشترى 110 آلاف جرعة من اللقاح في حزيران/يونيو الماضي، مع وجود 25 ألف جرعة تم توزيعها بالفعل على ست دول أعضاء في التكتل الاوروبي.