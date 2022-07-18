قال وزير الداخلية الماليزي، حمزة زين الدين، إن بلاده ستجري مناقشات فورية مع المسؤولين الإندونيسيين لحل الأجراء الذي اتخذته جارتها بالتوقف بصورة مؤقتة عن إرسال المزيد من العمالة إلى البلاد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاثنين عن وزير الداخلية الماليزي القول، إن وزارة الموارد البشرية الماليزية وإدارة الهجرة في ماليزيا، ستبدآن مباحثات اليوم لضمان إمكانية إيجاد حل في أقرب وقت ممكن لـ "انقطاع التواصل"، الذي أدى إلى وقف إرسال العمالة إلى ماليزيا.

جدير بالذكر أن ماليزيا، التي تعتمد بشكل كبير على العمالة المهاجرة القادمة من دول من بينها إندونيسيا، مازالت تكافح في ظل نقص العمال بالقطاعات الرئيسية في البلاد، التي تشمل زيت النخيل والتصنيع وأشباه الموصلات.