يترأس الأمين العام المساعد لمنظمة الأمم المتحدة الدولية لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ خالد خياري، بشكل مشترك، مع الأمين العام المساعد للشئون الإنسانية والثقافية والاجتماعية بمنظمة التعاون الإسلامي السفير علي بخيت، الاجتماعات، التي تبدأ اليوم وتستمر حتى بعد غد الأربعاء، في جنيف؛ لبحث التعاون بين المنظمتين .

وذكرت الأمم المتحدة- في بيان، اليوم - أن الاجتماعات سيشارك فيها ممثلون رفيعو المستوى من أكثر من 30 وكالة وصندوق وبرنامجا تابعا للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي .من جهته.. أكد الأمين العام المساعد للأمم المتحدة أن الاجتماع سيعزز التعاون بين المنظمتين عبر مجموعة من الأنشطة، بما في ذلك الانخراط في حوار سياسي أعمق حول القضايا ذات الصلة بمنطقة منظمة التعاون الاسلامي ومكافحة الإسلاموفوبيا والتعصب الديني، كما ستناقش المنظمتان القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك والمساهمات في السلام والاستقرار الدوليين وسبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.