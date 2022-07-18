أظهر مقطع فيديو محافظ البنك المركزي البولندي آدم جلابينسكي وهو يخبر امرأة عن أفضل السبل للاستفادة من ترتيب تأجيل أو خفض أقساط الرهن العقاري بالبلاد بشكل مؤقت، مشيرا إلى أن أسعار الفائدة قد لا ترتفع سوى مرة واحدة أخرى إن حدثت.

وكان بالإمكان سماع صوت جلابينسكي وهو يخبر المرأة قائلا: "لدينا الآن أعلى مستوى فائدة وأعلى تضخم.. إذا كانت هناك زيادة أخرى في سعر الفائدة، ستكون فقط 25ر0 نقطة مئوية".

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء أظهر المقطع المصور المنشور على قناة "أجرومنيا" على موقع يوتيوب، اقتراب امرأة من جلابينسكي وزوجته وسؤاله عن كيفية أن تتمكن من سداد قرض حصلت عليه قبل عامين، عندما كانت تكاليف الاقتراض عند مستوى متدني بلغ 1ر0%.

ورفع البنك المركزي منذ ذلك الحين أسعار الفائدة إلى 5ر6%، بعد أن قفز التضخم لأعلى مستوياته في ربع قرن.

ثارت الخطوات غضبا عاما ودفعت الحكومة لاعتماد تشريع يسمح للمقترضين بتعليق أقساط سداد رهوناتهم العقارية لمدة كبيرة تصل إلى ثمانية أشهر في الفترة بين آب/ أغسطس ونهاية عام .2023