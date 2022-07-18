قالت وزارة المالية الهندية إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الهندي بمعدل يزيد على 7% خلال السنة المالية الحالية، وذلك على الرغم من حالة "عدم اليقين الكبير" بشأن زخم النمو العالمي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن وزير الدولة للشؤون المالية، بانكاج تشودري، قوله اليوم الاثنين في رد مكتوب أمام البرلمان الهندي: "يأتي ذلك على النقيض من العديد من اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة، حيث تم إجراء تنقيحات تخفيض كبيرة في معدل نمو إجمالي الناتج المحلي، من جانب وكالات دولية مثل صندوق النقد الدولي بعد أزمة روسيا وأوكرانيا".

واتخذت الحكومة مبادرات مختلفة من أجل دفع النمو أثناء إدارة قضايا التضخم.

جدير بالذكر أن الهند تراقب عن كثب تحركات الأسعار العالمية وتأثيرها على الاقتصاد من خلال التجارة.