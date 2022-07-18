ذكرت صحيفة "دايلي إكسبريس" الإنجليزية، اليوم /الاثنين/، أن نادي توتنهام يسعى إلى إبرام صفقة تبادلية مع نظيره فياريال الإسباني، بموجبها يحصل النادي الإنجليزي على اللاعب باو توريس في مقابل بيع الدولي الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو.

وأوضحت الصحيفة -في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني- أن توتنهام يحاول الاستفادة من رغبة النادي الإسباني في الحصول على خدمات لو سيلسو بشكل دائم قبل الموسم المقبل، خاصة أنه تميز بمستوى جيد أثناء فترة إعارته في فياريال.

وأشارت إلى أن هناك تقارير تفيد بأن نادي فياريال يتطلع إلى بيع حفنة من اللاعبين من أجل جمع ما يكفي من المال لانتقال لو سيلسو، الذي لم يرد اسمه مؤخرًا في تشكيلة توتنهام في جولة ما قبل الموسم في آسيا، كما يقال إن المدافع الإسباني باو توريس قد يتم استبعاده من أجل إفساح المجال للو سيلسو.

وتم ذكر توريس سابقًا فيما يتعلق بالانتقال المستقبلي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث قيل إن توتنهام كان يدرس فكرة إحضاره إلى العاصمة الصيف الماضي، ويُعتقد أنهم منفتحون على إمكانية تعزيز مراكزهم الدفاعية بشكل أكبر قبل إغلاق نافذة الانتقالات، مما يشير إلى أن توريس قد يكون مستعدًا قريبًا للرجوع إلى رادارهم.

واختتمت الصحيفة قائلة إنه يبقى أن نرى ما إذا كان توتنهام سيبحث عن استخدام لو سيلسو كقوة كبيرة في أي تحرك للحصول على خدمات توريس، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه أحد أفضل لاعبي الوسط في الدوري الإسباني بعد تألقه بشكل ثابت على مدار السنوات القليلة الماضية، ويمكن أن تكون صفقة المبادلة حلًا يناسب جميع الأطراف من أجل تخفيف المقابل المادي على كلا الناديين قبل الموسم الجديد.

الجدير بالذكر بأن نادي يوفنتوس الإيطالي يسعى أيضًا للحصول على خدمات المدافع الإسباني باو توريس، لزيادة الخيارات الدفاعية للمدرب ماسيميليانو أليجري، لكنه ليس مستعدا لدفع مبلغ 50 مليون يورو الذي وضعته إدارة نادي فياريال لبيع المدافع الشاب.