استهلت أغلب بورصات الأسهم الآسيوية تعاملات الأسبوع الجديد اليوم الاثنين على ارتفاع ملحوظ، في أعقاب الأداء الإيجابي للبورصات العالمية يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، مدعومة بالبيانات الاقتصادية المشجعة في الولايات المتحدة المتحدة وتحديثات توقعات الأرباح لبعض الشركات الكبرى.

وتجاوب المتعاملون في بورصات الأسهم مع البيانات الاقتصادية الإيجابية الأمريكية، وبخاصة ارتفاع مبيعات التجزئة بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي والتحسن غير المتوقع لثقة المستهلكين الأمريكيين خلال الشهر الحالي.

وسجلت البورصة الأسترالية اليوم ارتفاعا بسيطا لتسترد جزءا من خسائر جلسة التداول السابقة، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي "إس أند بي/أيه.إس.إكس 200" إلى أكثر من 6600 نقطة، بعد مؤشرات إيجابية من الأسواق العالمية يوم الجمعة الماضي.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة الأسترالية اليوم بمقدار 10ر37 نقطة أي بنسبة 56ر0% إلى 70ر6642 نقطة، بعد أن كان قد وصل في وقت سابق من تعاملات اليوم إلى 40ر6661 نقطة. وارتفع مؤشر "أول أوردينريز" الأوسع نطاقا بمقدار 90ر41 نقطة أي بنسبة 62ر0% إلى 90ر6839 نقطة. وكانت الأسهم الأسترالية قد تراجعت بشدة يوم الجمعة.

وكانت البورصة اليابانية مغلقة اليوم بسبب العطلة الرسمية ليوم البحرية اليابانية. وسجلت الأسهم اليابانية يوم الجمعة ارتفاعا طفيفا لتواصل ارتفاعها لليوم الثالث على التوالي.

وارتفعت بورصة كوريا الجنوبية بنسبة 4ر1% في حين ارتفع بورصة هونج كونج بنسبة 1ر1% اليوم الاثنين. وسجلت بورصات نيوزيلندا والصين وسنغافورة وتايوان وإندونيسيا ارتفاعا بين 2ر0% و8ر0%. واستقر مؤشر بورصة ماليزيا دون تغيير تقريبا.