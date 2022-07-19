تزوج النجمان جينيفر لوبيز وبن أفليك في ولاية نيفادا الأميركية، بعد 18 عاما من انتهاء علاقتهما الأولى التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة في ذلك الوقت، بحسب سجلات محكمة نشرت السبت واطلعت عليها وكالة فرانس برس.



وأفادت وثيقة زواج من مقاطعة كلارك التي تضم مدينة لاس فيغاس، بأن بنيامين غيزا أفليك تزوج جينيفر لوبيز. وبحسب الوثيقة، اختارت المغنية والممثلة البالغة 52 عاما أن تأخذ اسم عائلة زوجها لتصبح جينيفر أفليك.



وكانت لوبيز، وهي أيضا سيدة أعمال ولديها مجموعة مستحضرات تجميل وعطور تحمل اسمها، أعلنت في أبريل خطوبتها من الممثل في فيديو قصير.



والتقت جينيفر لوبيز ببن أفليك عام 2002 خلال تصوير فيلم «جيلي»، وقد تابع مصورو الباباراتزي علاقة هذا الثنائي الشهير في هوليوود. وأرجئ زواجهما الذي كان مقررا في 2003 قبل إعلان انفصالهما عام 2004.



وتحدثت لوبيز عن علاقتها المتجددة مع أفليك في مقابلة مع مجلة «بيبول» في فبراير قائلة «إنها قصة حب جميلة حصلت على فرصة ثانية».