يبدأ طريق "روتا ديل كاريليت" المعروف، والذي يستخدم حصريا لسير المشاة وراكبي الدراجات في جاروتكسا، عند متنزه "زونا فولكانيكا دي لا جاروتكسا" في كاتالونيا بشمال شرق إسبانيا.

ويمتد الطريق من جبال البرانس عبر كاتالونيا إلى كوستا برافا على ساحل البحر المتوسط، وهو واحد من 127 "فياس فيرديس" (الطرق الخضراء) في إسبانيا، والتي أقيمت فوق خطوط السكك الحديدية القديمة التي خرجت من الخدمة، وتم تحويلها إلى مسارات للمشاة وركوب الدراجات.

وبسبب إقامة خطوط السكك الحديدية فوق تضاريس مستوية، تعد مساراتها مثالية لرحلات ركوب الدراجات، وللرحلات الترفيهية فوق الدراجات، بالاضافة إلى أنها مثالية لمستخدمي الكراسي المتحركة ورحلات المشي لمسافات طويلة بصحبة أطفال. وتمتد هذه الطرق الخضراء لمسافة نحو 2500 كيلومتر في أنحاء إسبانيا في الوقت الحالي.

وتتميز المناظر الطبيعية في جاروتكسا بوجود 38 بركانا، ويؤدي محجر قديم إلى عمق بركان "كروسكات"، حيث يكشف عن وجود طبقات مختلفة من الحمم البركانية التي تبرق باللون الأسود والأحمر والبني.

وتبدأ المرحلة الثانية من طريق "روتا ديل كاريليت" في جيرونا، ويتواصل الطريق مارا بحقول زراعة الحبوب وفوق جسور السكك الحديدية، على طول نهر "تير" باتجاه البحر المتوسط من هناك.