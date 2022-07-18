بدأ التشغيل الرسمي لأول مطار تخصصي للشحن في الصين، حيث أقلعت طائرة شحن من طراز "بوينج 300-767" من مطار أتشو هواهو في مقاطعة هوبي بوسط الصين صباح أمس الاحد، إيذانا بالبدء الرسمي لعملية التشغيل، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الاثنين.

ويقع مطار أتشو هواهو في مدينة أتشو، وهو أيضا أول مطار محوري تخصصي للشحن في آسيا والرابع من نوعه في العالم.

ومن المتوقع أن يؤدي المطار الجديد المجهز بمحطة شحن تبلغ مساحتها 23 ألف متر مربع، ومركز ترانزيت للشحن تقارب مساحته 700 ألف متر مربع، و124 موقفا ومَدرجين، إلى تحسين كفاءة نقل الشحن الجوي وتعزيز انفتاح البلاد.

ووصل عدد الطرود التي تداولتها شركات البريد السريع الصينية إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 108 مليارات في العام الماضي، ومن المتوقع أن يحافظ على نمو مستقر في عام 2022، بحسب الهيئة الوطنية للبريد.