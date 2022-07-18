تترقب الفنانة يسرا عرض فيلمها الجديد (ليلة العيد) في موسم الصيف السينمائي المصري الحالي بعد أن فضلت الجهات المنتجة إرجاء طرحه خلال موسم عيد الأضحى.

وفضل صناع الفيلم طرحه في موسم الصيف الحالي ومنحه فرصة أكبر للحضور الجماهيري خاصة مع طول فترة الموسم، وهو فيلم بطولة نسائية بامتياز، حيث يتناول العديد من مشاكل المرأة في المجتمع المصري بزاوية جديدة.

وتدور الأحداث في يومين فقط هما ليلة الوقفة وأول أيام العيد، ويشارك في البطولة إلى جانب يسرا، غادة عادل، وريهام عبد الغفور، وعبير صبري، ونجلاء بدر، وهنادي مهنا، وتأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.