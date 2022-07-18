ذكرت تقارير إيطالية اليوم /الإثنين/ أن المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي إيريك تين هاج، يدرس التحرك لجلب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، لاعب خط وسط ميلان الإيطالي وهدف أرسنال في مقابل 38 مليون جنيه إسترليني .

وذكرت شبكة إتش إي تي سي الإنجليزية - وفقا لتقرير موقع سي إم دبليو الإيطالي - يخطط مانشستر يونايتد الآن للتعاقد مع بن ناصر، والذي يريد ميلان 38 مليون جنيه إسترليني في مقابل بيعه، ولهذا يبدي يونايتد استعداده لإدراج فان دي بيك في الصفقة لخفض الرسوم هذا الصيف.

وأشارت إلى أن يونايتد بالتأكيد بحاجة إلى تحسين خياراته بعدما رحل كل من نيمانيا ماتيتش وبول بوجبا وخوان ماتا وجيسي لينجارد، كما أن مستوى بن ناصر صاحب الـ24 عامًا، كان ممتازًا لميلان منذ انضمامه إلى النادي في عام 2019.

وفي الموسم الماضي ، كان جزءًا مهمًا في فوز ميلان بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي حيث لعب بن ناصر 40 مرة في جميع المسابقات ولهذا يحرص نادي أرسنال أيضا إلى التعاقد مع الدولي الجزائري.

وتزعم التقارير السابقة أن أرسنال قدم عرضًا بقيمة 34 مليون جنيه إسترليني لإعادة توقيع لاعب خط الوسط ، والذي غادر أرسنال في عام 2017 .

وتأتي هذه الأنباء عن إمكانية مغادرة بن ناصر للميلان لتغير كل المعطيات، لاسيما بعد تأكيد ستيفانو بيولي مدرب ميلان، منذ أسبوع فقط، أن بن ناصر سيكون من أهم اللاعبين في تشكيلته خلال الموسم الجديد من الكالتشيو.

وبالرغم من ذلك، فإن تجديد بن ناصر لعقده والاستمرار مع الميلان يبقى الاحتمال الأقوى، علما وأن عقد اللاعب الجزائري ما يزال سار إلى يونيو 2024.

وفي نفس السياق، عاد إسماعيل بن ناصر الخميس الماضي إلى أجواء التدريبات مع فريقه آسي ميلان الإيطالي، تحسبا لانطلاق الموسم الكروي.