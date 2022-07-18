ارتفعت أسعار الجملة للكهرباء في سنغافورة للمرة الثانية خلال أسبوع، في إشارة إلى مزيد من التقلبات في السوق وسط أزمة الطاقة العالمية.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، قفز سعر الميجاواط ساعة إلى أكثر من 4200 دولار سنغافوري (3000 دولار أمريكي) لمدة ثلاث ساعات ليل الأحد، وهي أطول فترة تستمر فيها هذه الأسعار المرتفعة هذا العام.

ويقترب هذا السعر من الحد الأقصى المسموح به في سوق الجملة، وهو 4500 دولار سنغافوري، ويأتي ذلك بعد أن ارتفع السعر لفترة وجيزة إلى مستوى مماثل يوم الاثنين الماضي.

وبالرغم من أن السبب المحدد وراء الارتفاعات الأخيرة لم يتضح، تحدث التقلبات عادة عندما تكون الإمدادات محدودة، مثلا عندما تتوقف المحطات عن العمل. وجاءت أحدث قفزات للأسعار في أوقات لا يبدو فيها أن الطلب مرتفع.

وتعاني الدول على مستوى العالم من ارتفاع أسعار الوقود ونقص الطاقة، مع تفاقم الاضطرابات بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.