عصير الرمان قد يحدّ من نسبة السكر في الدم خلال دقائق

يعد داء السكري من النوع 2 حالة مزمنة ناجمة عن ضعف إنتاج الانسولين، حيث يكافح الجسم لإنتاج ما يكفيه من هذا الهرمون الحيوي، والحفاظ على معدله في الدم. وعند حرمانك من هذا الهرمون الأساسي، يمكن أن يصل مستوى الغلوكوز في الدم إلى مستويات خطيرة.



وفي حين أن البنكرياس قد لا يكون قادرا على إنتاج الانسولين بشكل كاف، إلا أن نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم. ووفقا للبحث، أحد المشروبات اللذيذة التي يمكن أن تساعد في فعل ذلك هو عصير الرمان.



وبحثت دراسة، في آثار تناول جرعة واحدة من عصير الرمان سعة 8 أونصات على مستويات السكر في الدم. وقام الباحثون بتجنيد 21 فردا يتمتعون بوزن صحي و«طبيعي».

وتم إخبار هؤلاء المشاركين بشكل عشوائي بشرب الماء وعصير الرمان ومشروب قائم على الماء لمطابقة محتوى السكر في عصير الرمان.



وفي حين أن تناول الماء لم يغير مستويات السكر في الدم لدى أي مشارك، فقد حقق عصير الرمان نتائج واعدة.

وتعرض أولئك الذين يعانون من انخفاض الانسولين في الدم أثناء الصيام لانخفاض «كبير» في غلوكوز الدم لديهم خلال 15 دقيقة.



وخلصت الدراسة إلى أن النتائج التي توصلوا إليها تشير إلى أن المكونات الموجودة في عصير الرمان «من المحتمل» أن تنظم عملية التمثيل الغذائي للغلوكوز لدى البشر.



ويحتوي الرمان على نسبة عالية من الأنثوسيانين، وهي أصباغ تعطي العصير لونه المميز، وهذه الأشياء الجيدة غنية بمضادات الأكسدة. وتقول إحدى النظريات إن مضادات الأكسدة قادرة على الارتباط بالسكر وتمنع التأثير الكبير على مستويات الأنسولين لديك.



وفي حين أن الآليات الكامنة وراء عصير الرمان ومستويات السكر في الدم ليست واضحة تماما، إلا أن هناك المزيد من الأبحاث التي تدعم تأثيره.

المصدر: «إكسبريس»