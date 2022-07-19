أعلن بنك وربة بصفته البنك القائد ووكيل التمويل، عن توقيع عقد تسهيلات مرابحة مشتركة بمبلغ 60 مليون دولار لصالح بنك «وقف كاتيليم» التركي، وذلك بمشاركة كل من مصرف الريان والبنك الكويتي التركي ومصرف الشارقة الإسلامي، حيث جاء الإعلان بعد اكتمال الحزمة التمويلية واستيفاء كافة عقود ومستندات التمويل، الأمر الذي يؤكد قدرة بنك وربة على فتح أسواق جديدة وجذب عملاء جدد سواء حكومات أو مؤسسات مالية أو صناديق استثمارية.



وبهذه المناسبة، صرح رئيس المجموعة المصرفية للاستثمار في بنك وربة ثويني الثويني بأنه سيتم استخدام التمويل من قبل بنك «وقف كاتيليم» لأغراض البنك العامة، موضحا أن قيادة بنك وربة لهذا التمويل تأتي في دعم مسيرته واستراتيجيته باتجاه تكريسه بنكا متصدرا في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية للشركات والخدمات الاستثمارية، وضمن برنامجه لتعزيز النشاط التمويل الدولي والمحافظة على ثقة العملاء، ويعتبر بنك «وقف كاتيليم» أحد أحدث البنوك المساهمة في جمهورية تركيا والتي تعمل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث يعتبر البنك إحدى ركائز عمل المديرية العامة للأوقاف في جمهورية تركيا - المالك الرئيسي للبنك.



وأشاد الثويني بالدور الذي قام به بنك وربة قائلا: يسعدنا اختيار بنك وربة كقائد رئيسي ووكيل للتمويل في عقد تسهيلات المرابحة المشتركة لبنك «وقف كاتيليم»، حيث أثبتنا قدرتنا على ترتيب تمويل فعال من مصادر متنوعة جغرافيا ما بين الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة وجمهورية تركيا وتلبية احتياجات العميل من سيولة بالدولار الأميركي، كما يفخر بنك وربة لقيادته إلى جانب أسماء مصرفية لامعة إقليميا وعالميا للعب دور حيوي في تعزيز الاقتصاد التركي.