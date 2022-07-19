

واصلت أسعار النفط مكاسبها خلال تعاملات أمس، مدعومة بضعف الدولار وشح الإمدادات، مما عوض المخاوف بشأن الركود واحتمال أن تؤدي إغلاقات واسعة النطاق في الصين لمكافحة فيروس كورونا إلى خفض الطلب مرة أخرى على الوقود. وقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر عند التسوية 69 سنتا أو 0.7% إلى 101.85 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أغسطس 27 سنتا، أو 0.3%، لتصل إلى 97.86 دولارا للبرميل، بعد ارتفاعها بنسبة 1.9% في الجلسة السابقة.



وتراجع الدولار الأميركي عن أعلى مستوياته في عدة سنوات خلال تعاملات أمس، ما أدى إلى دعم أسعار السلع التي تتراوح من الذهب إلى النفط، وضعف الدولار يجعل السلع المقومة بالدولار في متناول حاملي العملات الأخرى بشكل أكبر. وفي الأسبوع الماضي سجل برنت وغرب تكساس الوسيط أكبر انخفاض أسبوعي لهما في حوالي شهر وسط مخاوف من ركود يضر بالطلب على النفط.



واستمرت الفحوصات الجماعية للكشف عن الإصابة بـ «كورونا» في أجزاء من الصين هذا الأسبوع، ما أثار مخاوف بشأن الطلب على النفط في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، ومع ذلك ظلت إمدادات النفط شحيحة مما يدعم الأسعار.