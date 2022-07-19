في إطار مساعيه المتواصلة لتمكين الشباب، أعلن بنك الخليج تخريج أول دفعة من قادة المستقبل، ضمن برنامج «Beyond AJYAL» للمديرين والقياديين، الذي ينظمه البنك بالشراكة مع شركة برايس واتر هاوس كوبرز، ثاني أكبر شركة خدمات مهنية في العالم.



وتضمن البرنامج الشامل، الذي استمر لمدة ستة أشهر، محاضرات دراسية وورش عمل، شارك فيها 17 موظفا من مختلف إدارات بنك الخليج، فيما تضمنت المراحل النهائية تقديم مشاريع تخرج متنوعة، تتسم بالتميز والابتكار.



وبهذه المناسبة، قالت مدير عام إدارة الموارد البشرية في بنك الخليج سلمى الحجاج: صممت شركة برايس ووترهاوس كوبرز برنامج «Beyond AJYAL» للمديرين والقياديين، ليتناسب مع استراتيجيتنا ورؤيتنا وثقافتنا وكوادرنا البشرية المتميزة، وذلك بهدف تدريب مجموعة مختارة بعناية من المرشحين، للعمل على تطوير البنك في مجالات تخصصهم وخبراتهم، من خلال تزويدهم بأحدث الأدوات والإمكانيات التي تعزز مهاراتهم في الابتكار والتحليل والقيادة.



وأكدت أن هذا البرنامج يلعب دورا محوريا في تحقيق استراتيجية البنك، من خلال تعزيز قدرات نخبة مختارة من الموظفين المشهود لهم بالكفاءة، وإعدادهم لتولي المناصب الإدارية العليا في البنك، لكي يكونوا قادة المستقبل في القطاع المالي الكويتي. وأشارت الحجاج إلى أن اهتمام بنك الخليج بتطوير قدرات موظفيه ينبع من القيم الأساسية لاستراتيجية 2025، التي تركز على إشراك الموظفين وتمكينهم وتنمية مهاراتهم، باعتبارهم ركيزة أساسية في تحقيق التميز بخدمة العملاء والمجتمع. وأضافت: مع توجه القطاع المصرفي نحو حقبة جديدة من الرقمية، أظهر بنك الخليج ديناميكية ملحوظة في الاستجابة السريعة لمتطلبات العملاء، من خلال مساعيه الحثيثة للتحول إلى بنك رقمي متكامل، يحقق طموحات واحتياجات عملائه.



واختتمت تصريحاتها بالقول: نحن فخورون بأن نضع معايير عالية لموظفينا منذ بداية التوظيف، ونتطلع إلى كل ما يمكن لموظفينا تحقيقه من تطور وتقدم في العمل من خلال التدريب والتعليم المستمر وصولا إلى التميز الذي يتوقعه عملاؤنا من بنك الخليج.