كشفت الشركة المتحدة لإدارة المرافق (UFM)، التي تعتبر إحدى الشركات التابعة لشركة العقارات المتحدة، عن حصولها على شهادة الجودة أيزو رقم 41001: 2018 والخاصة بنظام إدارة المرافق، وذلك في إنجاز جديد ومرموق لمواكبة أحدث النظم العالمية وتعزيز مكانتها الرائدة تجاه عملائها.



وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في الشركة المتحدة لإدارة المرافق أحمد الكندري، إن شهادة الجودة الخاصة بنظام إدارة المرافق تعد أول معيار عالمي لإدارة المرافق مقدم من قبل المنظمة الدولية للتوحيد والقياس (ISO)، وبهذا الإنجاز أصبحت الشركة المتحدة لإدارة المرافق أول شركة إدارة مرافق في الكويت تحصل على هذه الشهادة المعتمدة دوليا.



وأشار الكندري إلى أن حصول «المتحدة لإدارة المرافق» على شهادة الأيزو إنجاز نفتخر به ويعزز مكانتها وأعمالها في سوق إدارة المرافق في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط، موضحا أن هذا الإنجاز كان محصلة لعمل وجهد دؤوب ومنتظم للشركة بكل قطاعاتها وأقسامها.



وأوضح الكندري أن الشركة المتحدة لإدارة المرافق (UFM) تحتل مكانة متقدمة في قطاع إدارة المرافق في الكويت والمنطقة كشركة تقدم خدمات متكاملة لإدارة المرافق والممتلكات، وتواصل تطبيق التقنيات المبتكرة والمعايير التشغيلية المتقدمة ذات المستوى العالمي على خدماتها بصورة مستمرة.



وقال الكندري إن شهادة الأيزو الجديدة التي حصلت عليها الشركة تعتبر إضافة جديدة للشهادات السابقة التي حصلت عليها الشركة المتحدة لإدارة المرافق وهي ISO 9001 والخاصة بنظام إدارة الجودة وISO 14001 وISO 45001 والتي تؤكد التزام الشركة تجاه المعايير الخاصة بالأمن بالسلامة والبيئة وتقديم الخدمات للعملاء بأفضل وأرقى جودة، خصوصا أن تطور صناعة إدارة المرافق في الكويت والمنطقة يدفع باتجاه ضرورة تقديم أفضل آليات العمل وهو ما تسعى إليه الشركة لتكون نموذجا مميزا يحتذى به.



واختتم الكندري: يضاف هذا الإنجاز لمجموعة الإنجازات الرائدة للشركة المتحدة لإدارة المرافق التي تسعى من خلالها لتعزيز مكانتها في مصاف الشركات الكبرى في المنطقة بالالتزام بمعايير الجودة وتطبيق أفضل المعايير العالمية في إدارة المرافق والارتقاء بمختلف جوانب تطوير إدارة المشاريع. ويعتبر نظام إدارة المرافق ISO 41001 هو أول معيار دولي لنظام إدارة المرافق (FMS) في العالم من قبل المنظمة الدولية للتوحيد والقياس (ISO) والذي يساعد شركات إدارة المرافق على تقديم خدمات عالية الجودة باستمرار ووفقا لمتطلبات أصحاب العقارات والأملاك، ومن خلال تحقيق هذا الإنجاز، أثبتت الشركة المتحدة لإدارة المرافق عن تسخيرها لكل الإمكانات لتقديم خدمات متقدمة في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا.



تجدر الإشارة الى أن الشركة المتحدة لإدارة المرافق نجحت خلال الفترة الأخيرة في الحصول على ثقة العديد من العملاء في الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإدارة العديد من المرافق الكبرى في الكويت، منها إدارة وتشغيل وصيانة خدمات ومرافق ستاد جابر الدولي، وأعمال التشغيل والصيانة الشاملة لعالم المارينا وبرج كيبكو، فضلا عن تشغيل وخدمات الأمن لمقر بنك الكويت المركزي وغيرها من المرافق المتعددة التي تديرها الشركة.