ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات أمس مع انخفاض الدولار بعض الشيء في حين تراجع المستثمرون عن توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي سعر الفائدة مائة نقطة أساس في اجتماعه المقبل. وخلال جلسة أمس، زاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7%، إلى 1719.49 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعد انخفاضه إلى أدنى مستوياته في نحو عام الأسبوع الماضي، كما صعدت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.6%، إلى 1714.30 دولارا.



ونزل الدولار عن أعلى مستوياته في 20 عاما متراجعا 0.3%، مما خفض من تكلفة الذهب المقوم بالدولار على المشترين بعملات أخرى، وأشار مسؤولون من مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الجمعة الماضية إلى أنهم سيتمسكون برفع الفائدة 75 نقطة أساس في اجتماعات البنك المركزي المقررة يومي 26 و27 الجاري.



ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه المقرر في وقت لاحق هذا الأسبوع.



وبين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.1%، إلى 18.89 دولارا للأوقية وزاد البلاتين 1.4%، إلى 862.69 دولارا للأوقية، وقفز سعر البلاديوم 2.5%، إلى 1875.12 دولارا.