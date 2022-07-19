عززت العملات الرقمية، مكاسبها التي جاءت بعد سلسلة من الخسائر الطويلة، حيث اخترقت «بيتكوين» مستوى 21 ألف دولار خلال تعاملات أمس، فيما سجلت الوصيفة «إيثريوم» مكاسب قياسية.



وكانت وكالة «بلومبيرغ»، كشفت في تقرير حديث، أن عملة بيتكوين التي تعد الأكثر قوة وانتشارا في سوق العملات الرقمية، تراجعت بنحو 58% منذ بداية العام، وهو أكبر تراجع ربع سنوي لها منذ الربع الثالث من 2011، عندما كانت «بيتكوين» مجرد وليد جديد.



وعلى الرغم من المكاسب الجديدة، يعتقد معظم مستثمري «وول ستريت»، أن عملة بيتكوين تستعد للانهيار أكثر من المستويات الحالية إلى ما يصل إلى 10 آلاف دولار، وتعتبر العملات المشفرة بمنزلة وسيلة دفع رقمية غير نقدية، ويتم إدارتها وتداولها في نظام دفع لامركزي على الإنترنت ويحظى بحماية شديدة بعيدا عن سيطرة البنوك وتحكمها.



وبحسب رصد لـ«العربية.نت» لتداولات العملات المشفرة أمس، فقد قفزت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية بنسبة 13.6% ليربح السوق نحو 119 مليار دولار، وذلك بعدما صعدت القيمة السوقية الإجمالية من مستوى 873 مليار دولار، إلى نحو 992 مليار دولار في تعاملات أمس الصباحية. وفي صدارة العملات الرقمية الرابحة جاءت «بيتكوين»، حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 2%، مقابل مكاسب أسبوعية بلغت نسبتها 5.7% ليجري تداولها في تعاملات أمس، عند مستوى 21733 دولارا، كما صعدت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 412.8 مليار دولار لتستحوذ على حصة سوقية تبلغ نسبتها 41.61% من إجمالي السوق.



وسجلت عملة إيثريوم التي حلت في المركز الثاني في قائمة أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، مكاسب خلال بنسبة 6%، مقابل ارتفاع أسبوعي بنسبة 24.7% ليجري تداولها في تعاملات أمس، عند مستوى 1435 دولارا، وقفزت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 174.3 مليار دولار مستحوذة على حصة سوقية تبلغ نسبتها 17.57%.