أكثر من 62% نسبة الإنجاز في مشروع مبنى الركاب 2 الجديد لمطار الكويت الدولي

12عقداً قيد التنفيذ لمقاولين عالميين ومحليين ونسب إنجاز مستشفى الولادة تعدت الـ 67%

بانتهاء محطات «أم الهيمان» و«كبد الشمالي» و«المطلاع» يصل الإنتاج إلى مليوني متر مكعب يومياً

محطة أم الهيمان أفضل صفقة بين القطاعين «العام» و«الخاص» في 2020 بالشرق الأوسط وأفريقيا

قطاع «المشاريع الإنشائية» لديه 20 اتفاقية نسب إنجاز معظمها يقدر بـ 90% تقريباً

الوزارة لديها 4 محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي يصل إنتاجها إلى مليون متر مكعب يومياً

الوزارة بصدد طرح 12 عقداً واتفاقية لتطوير منظومة الصرف الصحي في الدولة

يتم تزويد القطاع النفطي بناتج المياه المعالجة بكمية تصل إلى 60.000 متر مكعب يومياً



أجرى اللقاء: عاطف رمضان





قال مدير إدارة مركز نظم المعلومات والمتحدث الرسمي باسم وزارة الأشغال م.أحمد الصالح إن ضعف الميزانية وطول الدورة المستندية يعدان من أبرز المشكلات التي تواجه الوزارة ولا يمكن الفصل بينهما، مشيرا إلى ضرورة توفير ميزانية كافية ودورة مستندية سليمة لضمان توقيع العقود وإنجازها في الوقت المناسب.

وأضاف م.الصالح، خلال لقاء خاص مع «الأنباء»، أن قطاع «المشاريع الإنشائية» في الوزارة لديه 20 اتفاقية نسب إنجاز معظمها 90% تقريبا، و12 عقدا قيد التنفيذ ما بين مقاولين عالميين ومحليين.

وذكر أن نسبة إنجاز مشروع مبنى الركاب 2 الجديد في المطار تعدت 62%، وبينما تجاوزت نسبة إنجاز مشروع مستشفى الولادة الـ 67%، وتطرق إلى أن الوزارة تمتلك 4 محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي يصل إنتاجها إلى مليون متر مكعب يوميا، ومع انتهاء محطات «أم الهيمان وكبد الشمالي والمطلاع» سيصل الإنتاج إلى مليوني متر مكعب يوميا، وأن قطاع الصيانة بصدد طرح 12 عقدا واتفاقية لتطوير منظومة الصرف الصحي في الدولة خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن محطة أم الهيمان أفضل صفقة أبرمت بين القطاعين «العام» و«الخاص» خلال 2020 في الشرق الأوسط وأفريقيا، وأن إجمالي عقود التنفيذ للصرف الصحي 5 مشاريع قيد التنفيذ و12 عقدا لأعمال التشغيل والصيانة.

وأضاف أن الوزارة تقوم بتزويد المياه المعالجة للمزارع لدعم منظومة الأمن الغذائي، وأن الوزارة تدعم الناتج القومي للدولة عبر تزويد المياه المعالجة للمشاريع الزراعية واستخراج النفط، حيث يتم تزويد القطاع النفطي بناتج المياه المعالجة بكمية تصل إلى 60.000 متر مكعب يوميا.

وعن إزالة الرمال (السافي) من الطرق، قال م.الصالح انه لا توجد عقود لإزالة الرمال في الوزارة، معربا عن أمله في وجود أبحاث لحل مشكلة هذه الظاهرة.

وتطرق اللقاء إلى مشاريع مركز نظم المعلومات في الوزارة، مبينا أن المركز وقع 10 عقود وجار طرح وترسية 13 مشروعا لدعم قطاعات الوزارة من الجانب التقني، وفيما يلي التفاصيل:



بداية، حدثنا عن اختصاصات وزارة الأشغال، لاسيما فيما يخص الأعمال التي تتم في حرم الطريق؟



٭ تختص الوزارة بتنفيذ مشاريع الدولة بكل أنواعها، من مشاريع بنية تحتية وعمرانية، ومشاريع خاصة بوزارات ومؤسسات الدولة، فالوزارة هي «مقاول الدولة»، وهي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة لتلك المشاريع، التي يتم تنفيذها من خلال مقاولين ومستشارين محليين وعالميين، وفق أحدث المعايير العالمية، وعبر تطبيق النظم واللوائح لضمان تنفيذها بأعلى جودة حيث يتم التأكد من تطبيق مواصفات وشروط العقد.



كما أن الطرق الداخلية (الفرجان) والرئيسية داخل المناطق تقع ضمن اختصاص قطاع شؤون هندسة الصيانة في الوزارة، بينما تقع الطرق السريعة من حيث الإنشاء والصيانة ضمن اختصاصات الهيئة العامة للطرق والنقل البري، وبالنسبة لحرم الطريق وهو الجزء الممتد من حائط البيت إلى الرصيف فهو مسؤولية مشتركة بين عدة جهات، وتوجد لجنة للخدمات مشكلة من عدة جهات من بينها «الأشغال» وذلك لوجود خدمات تخص كل جهة مشاركة فيها.



الماضي والحاضر



حدثنا عن وزارة الأشغال بين الماضي والحاضر وإنجازاتها.



٭ «الأشغال» من الوزارات التي أخذت على عاتقها إنشاء البنية التحتية للكويت، وتحقيق النهضة العمرانية للبلاد، فمشاريع الوزارة متعددة، منها على سبيل المثال، منطقة الصباح الصحية، وبرج التحرير، ومنتزه الخيران، وجامعة الكويت، ومبنى وزارة الإعلام.



وقد شاركت الوزارة في دعم العديد من الجهات الحكومية وفق قطاعاتها المختلفة، كالسياحة والصحة والتعليم والاتصالات والقطاع النفطي، وغيرها من القطاعات، وللوزارة دور كبير في دعم الناتج القومي للدولة عبر تزويد المياه المعالجة للمشاريع الزراعية بكل أنواعها، وكذلك ضخ ناتج المعالجة للمساعدة في عملية استخراج النفط من باطن الأرض، ولاتزال الوزارة مستمرة على النهج نفسه في إنشاء المشاريع التنموية للدولة ودعم البنية التحتية عن طريق إنشاء وتشغيل منظومة الصرف الصحي للدولة.



وهناك العديد من المشاريع التي تخدم المواطن والمقيم تنفذها وتشرف عليها الوزارة وتسلمها للجهة المستفيدة مثل: مستشفى الولادة، ووزارة التربية، ووزارة الداخلية، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، ووزارة الصحة، وشؤون القصر، ووزارة التجارة، ووزارة الأوقاف، ووزارة العدل، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة القرآن الكريم والسنة النبوية، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر.



مشكلات وحلول



ما أبرز المشكلات التي تواجه «الأشغال» في عملها وما الحلول اللازمة لها؟



٭ أبرز المشكلات التي تواجه الوزارة هي الميزانية والدورة المستندية، فلا يمكن الفصل بينهما، فعلى سبيل المثال يوجد عقد من عقود الصيانة فاق عدد أيام الطرح والترسية له 1600 يوم، ناهيك عن مشاريع التنفيذ بقطاعاتها المختلفة، ويجب حل هذه المشكلة من خلال توفير ميزانية مالية واقعية تدعم قطاعات الوزارة ضمن خطتها في ظل وجود دورة مستندية سليمة تضمن توقيع العقود في الوقت المناسب.



مناطق تابعة



ما دور قطاع الصيانة في الوزارة والمناطق التي تغطيها «الأشغال» فيما يخص الطرق؟



٭ قطاع شؤون هندسة الصيانة من القطاعات الحيوية التي تقدم خدمات تهم بشكل مباشر المواطنين والمقيمين، من حيث سلامة الطرق، وتقديم الخدمات سواء على الطريق أو حرم الطريق، وفي الآونة الأخير كان لهذا القطاع دور كبير في مساندة وزارتي الصحة والداخلية وباقي جهات الدولة خلال فترة جائحة كورونا، ومن اختصاصات هذا القطاع عمل صيانة للمناطق السكنية ضمن العقود المتوافرة حاليا بالإضافة متابعة طرح وترسية العديد من المشاريع لخدمة المناطق ومنها المناطق الحدودية والزراعية، ويتابع «قطاع الصيانة» إجراءات الطرح والترسية لعقوده المستقبلية، للارتقاء بعملية صيانة الطرق بجميع محافظات الدولة، ونشكر الجهات الرقابية في الكويت لتعاونها مع «الأشغال» لإنجاز عملية الطرح والترسية.



الطرق الزراعية



حدثنا عن اختصاصات عمل الوزارة فيما يخص المناطق الصناعية والكراجات والطرق في المناطق الزراعية؟



٭ صيانة المناطق الصناعية لا تتبع «الأشغال»، أما المناطق الحرفية كمنطقة الكراجات فهي من المناطق التي تشرف الوزارة على صيانتها، وفيما يخص الطرق في المناطق الزراعية فهي ليست من اختصاص الوزارة، لكن صيانة الطرق الحالية من مسؤوليات الوزارة على غرار المناطق السكنية فتخصيصها وإنشاؤها ليس من اختصاص الوزارة، ولكن تسلم لنا بعد التنفيذ لصيانتها فيما يخص الطرق.



ميزانية الوزارة



هل الميزانية المخصصة لصيانة الطرق كافية أم لا؟



٭ الميزانية المخصصة للوزارة لا تكفي، لكن «الأشغال» ملتزمة بصيانة المناطق التابعة لها في ظل العقود والميزانية المتاحة.



مشروع المطار



حدثنا عن مشروع مطار الكويت «مبنى 2» ونسب إنجازه؟



٭ يهدف إنشاء مشروع مبنى الركاب 2 الجديد في مطار الكويت الدولي إلى الوصول إلى طاقة استيعابية تبلغ 25 مليون راكب سنويا ليكون أحدث محور إقليمي بالمنطقة، ومن أهم متطلبات المشروع توفير أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال الخدمة الجوية وتحقيق أعلى مستوى من المعايير البيئية للحصول على «الشهادة الذهبية للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة» لتحقيق مستويات الراحة العالية في الخدمات المميزة والسلسة للركاب لتكون أبعد نقطة 600 متر من منتصف المطار وصولا لكل جهة من المبنى.



ويشهد المشروع تطورات ملحوظة في أعمال التشطيبات وخدمات الإلكتروميكانيك المجهزة بأحدث التكنولوجيا وتقنية المعلومات لتوفير أعلى مستويات الراحة للمسافرين، محققا أعلى تصنيف Class A لاتحاد النقل الجوي (IATA)، ونسبة إنجاز المشروع تعدت 62%.



مستشفى الولادة



حدثنا عن قطاع المشاريع الإنشائية في الوزارة وعن أهمية مشروع مستشفى الولادة لدعم مشاريع الرعاية الصحية.



٭ يقوم قطاع شؤون المشاريع الإنشائية بإدارة عدة عقود واتفاقيات استشارية، فلدى القطاع إدارات التصميم و«المستشارين، والتصاميم الإنشائية» تعمل على 20 اتفاقية نسب إنجاز معظمها يقدر بـ 90% تقريبا، وتوجد مشاريع بانتظار إجراءات الطرح والترسية للتنفيذ بعد اعتماد الميزانية الخاصة لكل مشروع، منها مشاريع: المبنى الرئيسي لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، ومبنى مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، ومستشفى الأطفال، وتوسعة المقر العام للمعلومات المدنية، ومبنى مجمع المؤسسات الإصلاحية، ومبنى الإدارة العامة للتحقيقات والإدارة العامة لنظم المعلومات بوزارة الداخلية.



وإدارة التنفيذ بمنزلة الذراع الثانية للقطاع وتعمل على تنفيذ 12 عقدا قيد التنفيذ ما بين مقاولين عالميين ومحليين، ومن هذه المشاريع، مستشفى الولادة الجديد، وإنشاء 5 مراكز تابعة لوزارة التجارة، ومبنى الأدلة الجنائية، ومبنى الأمن الوطني ودور رعاية الأحداث، ومنها مشاريع في مرحلة التسليم إلى الجهات المستفيدة كمبنى الإدارة العامة للمباحث الجنائية ومبنى السوق المركزي لضاحية غرناطة.



أما عن دعم مشاريع الرعاية الصحية، فقطاع «المشاريع الإنشائية» يقوم بإنشاء مشروع مستشفى الولادة الجديد الذي يعتبر من المشروعات التنموية الكبرى في مجال الرعاية الصحية، الذي يتكون من 4 مبان رئيسية.



وقد تم تصميم المبنى لتحقيق متطلبات المباني الخضراء والصديقة للبيئة ومجهزة بأحدث الأنظمة، ونسبة إنجاز المشروع تعدت الـ 67%.



محطات الصرف



وماذا عن منظومة الصرف الصحي وما أهمية مشروع توسعة محطة أم الهيمان؟



٭ قطاع الهندسة الصحية بالوزارة مسؤول عن منظومة الصرف الصحي بالدولة ابتداء من استقبال ونقل مياه الصرف الصحي وصولا إلى معالجة تلك المياه وتوزيعها للوصول إلى الاستفادة القصوى كري المحاصيل والأشجار المثمرة وغير المثمرة واستخدام المياه المعالجة في عملية استخراج النفط الثقيل والخفيف حيث يتم تزويد القطاع النفطي بناتج المياه المعالجة بكمية تصل إلى 60000 متر مكعب يوميا، وجار إنشاء خط تزويد شركة نفط الكويت بـ 48000 متر مكعب يوميا من المياه المعالجة وخلال الأيام المقبلة سيتم تزويد شركة النفط بكمية تصل إلى 10000 متر مكعب يوميا، لزيادة الرقعة الخضراء في البلاد بالتنسيق مع الهيئة العامة للزراعة، كما تقوم الوزارة بتزويد المياه المعالجة للمزارع لدعم منظومة الأمن الغذائي، ومن الجهات المستفيدة من هذا الناتج حديقة الشهيد ومنتزه بوليفارد ومنتجع صحارى مارينا مول وجامعة الكويت لاستخدامه في منظومة التبريد داخل الجامعة والمناطق الخضراء.



وتمتلك «الأشغال» 4 محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي وهي، محطة الصليبية بقدرة استيعابية 600000 متر مكعب يوميا، ومحطة كبد مياه ثلاثية بقدرة استيعابية تصل إلى 18000 متر مكعب يوميا وبعد التوسعة ستنتج 270.000 متر مكعب يوميا، بالإضافة إلى محطة الرقة بقدرة استيعابية تصل إلى 29000 متر مكعب، كما تقوم محطة أم الهيمان بإنتاج 25000 متر مكعب يوميا ومجموع هذه المحطات يصل ما يقارب مليون متر مكعب من المياه المعالجة ثلاثيا ورباعيا، ومع انتهاء المشاريع المستقبلية (محطة أم الهيمان ومحطة كبد الشمالي ومحطة المطلاع) سيصل النتاج إلى مليوني متر مكعب يوميا، بالإضافة إلى محطات معالجة متنقلة تنتج 50000 متر مكعب يوميا وفي العقد المستقبلي سيصل الناتج إلى 90.000 متر مكعب يوميا، كما أن لهذا المنظومة رقابة بيئية من إدارة شؤون البيئة التابعة لقطاع الهندسة الصحية بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة.



ويعتبر القطاع من قطاعات الوزارة ذات المردود المادي عن طريق بيع المياه المعالجة، وإجمالي عقود التنفيذ 5 مشاريع قيد التنفيذ و12 عقدا لأعمال التشغيل والصيانة، وأغلب هذه المشاريع تقع تحت الإشراف المباشر من قبل الوزارة وأخرى بإشراف المكاتب الهندسية.



وإدارة التصميم بالقطاع تقوم بتجهيز مشاريع مستقبلية لإنشاء خطوط جديدة للصرف الصحي وتحسين البنية التحتية لبعض المناطق وتطوير المحطات بالإضافة إلى عقود التشغيل والصيانة للقائم منها عن طريق تصميم والتجهيز لطرح اتفاقيات استشارية، وخلال الفترة القادمة فان القطاع بصدد طرح 12 عقد واتفاقية لتطوير منظومة الصرف الصحي في الدولة.



ومشروع محطة توسعة أم الهيمان من أهم واكبر مشاريع الوزارة التي يشرف عليها قطاع الهندسة الصحية ويعزز هذا المشروع الشراكة الإيجابية بين القطاع العام والخاص والذي يعد أهم عناصر الخطة الإستراتيجية للدولة ويعتبر هذا المشروع أفضل صفقة أبرمت بين القطاع العام والخاص لسنة 2020 على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا من قبل مؤسسة «تومسون رويترز» العالمية، ويتألف المشروع من محطة معالجة لمياه الصرف الصحي داخل حدود محطة تنقية أم الهيمان بطاقة استيعابية تصل إلى 500000 متر مكعب يوميا قابلة للتوسعة بمقدار 200000 متر مكعب يوميا.



إزالة الرمال



حدثنا عن مسؤولية الوزارة عن إزالة الرمال (السافي)، وهل هناك حل جذري لتراكم الرمال بالطرق؟



٭ لا توجد عقود لإزالة الرمال في الوزارة، وبعد صدور قانون «هيئة الطرق» ستتم إحالة تلك العقود إلى «الهيئة»، ورغم عدم وجود عقود قيد التنفيذ حاليا لعملية إزالة الرمال بالوزارة أو بالهيئة قامت الهيئة بعمل متميز بالتعاون مع الجهات المعنية خلال الفترة السابقة.

ووجود عقود جارية يساعد الجهة المعنية في التعامل الفوري مع تراكم تلك الرمال.

وقد قدم للوزارة وللهيئة العديد من الحلول لكن يجب التأكد من مطابقتها لقوانين الدولة من الناحية البيئية والسلامة المرورية، ونأمل ان تقوم الجهات البحثية في الدولة بالمساهمة بأبحاث للوصول إلى الحلول المثلى لهذه الظاهرة.



الكوادر البشرية



ماذا عن تطوير الكوادر البشرية والجديد فيما يخص الهيكل التنظيمي للوزارة؟



٭ إدارة التطوير الإداري بقطاع التخطيط والتنمية أخذت على عاتقها تطوير الكوادر البشرية عن طريق تنظيم ورش عمل ومحاضرات ودورات تدريبية في جميع المجالات والتنسيق لابتعاث منتسبي الوزارة للدراسة داخل وخارج البلاد بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية ضمن الشروط واللوائح المنظمة لذلك، كما تقدم الدعم لطلبة الجامعات (الحكومية والخاصة) عن طريق التدريب الميداني في الوزارة للتخصصات التي تقع ضمن اختصاص الوزارة بقطاعاتها المختلفة.



نظم المعلومات



ما دور مركز نظم المعلومات لدعم قطاعات الوزارة ومدى جاهزية خدمات الوزارة لرفعها على التطبيق الحكومي الموحد «سهل»؟



٭ قام مركز نظم المعلومات بتوقيع 10 عقود في السنة المالية السابقة، وجار العمل على طرح وترسية 13 مشروعا ضمن عملية التطوير لعمل المركز لدعم القطاعات المختلفة من الجانب التقني، فالتكنولوجيا ليست عاملا مساعدا لأي جهة متقدمة فقط بل هي عامل مشغل ومبادر للوصول إلى بنية معلوماتية متكاملة ومستدامة، ومن أهم هذه المشاريع على سبيل المثال مشروع لتطوير شبكة الوزارة للمبنى الرئيسي، ومشروع لمنظومة أمن المعلومات، ومشروع لتطوير الأنظمة التطبيقية بالوزارة وغيرها من المناقصات والممارسات.

فالمركز بدأ بدراسة عناصر القصور وكيفية حلها باستخدام أفضل النظم والبرامج الإلكترونية للوصول إلى التحول الرقمي بشكل ممنهج ضمن الخطة الموضوعة من قبل العاملين بالمركز.

أما عن رفع خدمات الوزارة على تطبيق «سهل»، فقد قام وكيل الوزارة بتشكيل فريق عمل لإعادة دراسة الخدمات الخاصة بالوزارة وتحليلها ثم هندسة تلك الخدمات بالتنسيق مع القطاعات المختلفة، وجار التنسيق مع «ديوان الخدمـــة» و«هيئة المعلومـــات المدنية» لرفع الخدمات على نظام الخدمة المدنية وتطبيق «سهل» من خلال خطة لرفع 3 خدمات وصولا إلى جميع الخدمات القابلة للميكنة.



التخطيط والمتابعة



حدثنا عن عملية التخطيط والمتابعة لهذا الكم من المشاريع بالوزارة.



٭ للتخطيط دور كبير في دعم المشاريع، فعملية التخطيط لجميع قطاعات الوزارة تقع على عاتق إدارة التخطيط بقطاع التخطيط والتنمية الذي يقوم بعمل مميز بتدشين استراتيجية الوزارة ووضع مؤشرات قياس الأداء «KPI» للقطاعات، وهو ما يدعم إعدادا أمثل لخطة الوزارة بما يتماشى مع المتطلبات والتوجهات المستقبلية والخطة الإنمائية للدولة وبرنامج عمل الحكومة.



تقصي الحقائق



هل من كلمة أخيرة؟



٭ إن موظفي الوزارة يعملون لإنجاز المشاريع بالجودة والوقت المحدد، وأتمنى من القارئ تقصي المعلومة من مصدرها، ونحن متواجدون على مدار الساعة عبر حسابات الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي والخط الساخن 150 وخدمة الواتساب للرد على أي شائعة قد تمس وطننا الحبيب، حفظ الله الكويت وشعبها والمقيمين على أرضها من كل مكروه تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، والحكومة الرشيدة.



آلية للتعامل مع الشكاوى والملاحظات



في رده على كيفية تعامل الوزارة مع ما ينشر أحيانا من انتقادات أو إشاعات في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، قال مدير إدارة مركز نظم المعلومات والمتحدث الرسمي باسم وزارة الأشغال م.أحمد الصالح، إن إدارة العلاقات العامة قامت بتنظيم العديد من اللقاءات الصحافية والإذاعية والتلفزيونية مع القائمين على مشاريع الوزارة قيد التنفيذ والتصميم لنتمكن من إيصال المعلومة الصحيحة للقارئ والمستمع والمشاهد وللرد على أي إشاعات وكذلك تصوير ونشر العديد من الفيديوهات الخاصة بمشاريع وأعمال الوزارة.

وأضاف أن وسائل التواصل الاجتماعي ضمن أعمال اللجنة الخاصة بمتابعة توصيات مركز التواصل الحكومي، وفي الآونة الأخير بدأنا بالتعامل مع الشكاوى والملاحظات المقدمة من المتابعين عن طريق حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة، وأيضا وجود قناة على اليوتيوب تحتوي على مكتبة لأنشطة وأعمال الوزارة وللرد على أي إشاعات قد تدار من خلال منصات التواصل الاجتماعي.



دور فني ومردود مادي لمركز الفحوصات وضبط الجودة



قال م.الصالح إن المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث يعد من قطاعات الوزارة ذات المردود المادي وهو الذراع الفنية التي توكل لها العديد من المهام كالفحص والمعايرة واعتماد المواد والسلامة، وتقوم باستلام العينات وتحويلها إلى المختبرات التي تقوم بفرز وتصنيف العينات بأنواعها الكيميائية والفيزيائية وفق إجراءات دقيقة منظمة ويقوم المركز بعملية الفحوصات التي تستخدم نتائجها في العديد من المشاريع الحكومية التي تنفذ من قبل جهات غير «الأشغال»، كما ان إدارة ضبط الجودة تختص بدراسة اعتماد المواد الداخلة في مشاريع الوزارة والمواصفات والمصانع المحلية والمختبرات وتعمل كطرف ثالث محايد لبعض المصانع المحلية ومتابعة مشاريع الوزارة واعتماد مقاولي الباطن.



وأضاف: أما إدارة مختبرات الإنشاءات فتتولى أعمال فحص التربة والمنشآت وإجراءات الفحوصات المختبرية والميدانية على المواد الإنشائية والتربة والكيميائية طبقا للمواصفات القياسية المحلية والإقليمية والعالمية، بينما تقوم إدارة السلامة بعملية المراقبة وتقييم أداء الاستشاريين والمقاولين وجهاز الوزارة بالنسبة للسلامة والصحة المهنية وتفعيل خطة السلامة بمشاريع الوزارة.