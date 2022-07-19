لم يتردد فريق سبارتاك موسكو الروسي في السخرية بطريقة خاصة من وضع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف «الشياطين الحمر» الذي يحاول الانتقال إلى فريق يلعب في مسابقة دوري أبطال أوروبا والأبواب ما زالت مغلقة بوجهه!



منذ عدة أسابيع ووضع كريستيانو رونالدو يشغل كثيرا من متابعي كرة القدم حول العالم، فنجم فريق مانشستر يونايتد يرغب بالرحيل عن الفريق الإنجليزي، والانتقال إلى فريق آخر يلعب في مسابقة دوري أبطال أوروبا (سيغيب عنها مانشستر يونايتد في الموسم الجديد).



ولا يبدو أن طريق أحسن لاعب في العالم خمس مرات سيكون مفروشا بالورود، إذ أغلقت عدة أندية كبيرة الباب أمام فكرة التعاقد مع الدولي البرتغالي، والذي يجد نفسه في وضع لم يعتد عليه بالمرة.



وتحول الوضع الحالي لكريستيانو رونالدو إلى موضوع سخرية، فقد ذكرت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية أن فريق سبارتاك موسكو الروسي سخر من وضع النجم البرتغالي رونالدو. فقد نشر الحساب الرسمي لفريق سبارتاك موسكو على «تويتر» صورة افتراضية يلقي فيها النجم البرتغالي التحية على فريق سبارتاك موسكو، وذلك في ترحيب يقصد منه التفاوض للانضمام إلى الفريق الروسي.



ليرد سبارتاك موسكو بالنفي في إشارة واضحة لعدم رغبة الفريق الروسي بضم كريستيانو رونالدو.