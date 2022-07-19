ذكر تقرير إخباري أمس أن نادي شاختار دونيتسك الأوكراني لكرة القدم يطالب بالحصول على نحو 50 مليون يورو (50 مليون دولار) كتعويض من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، بسبب افتقاد عائدات صفقات انتقال اللاعبين في ظل أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا. وأوضح موقع «ذا أثلتيك» أن شاختار دونيتسك قدم الوثائق إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس).



وكان «فيفا» قد أعلن في 23 يونيو الماضي السماح للاعبين والمدربين الأجانب بتعليق الالتزام بعقودهم مع الأندية الأوكرانية والروسية حتى 30 يونيو 2023.



ويسعى شاختار دونيتسك إلى قيام محكمة كاس بإلغاء قرار «فيفا»، الذي ذكر النادي أنه وضع نهاية لمحادثات مع أندية أخرى حول بيع لاعبين أجانب بقيمة 50 مليون يورو.