قالت وزارة الداخلية اليوم الاثنين إن الإدارة العامة لخفر السواحل ستقوم بتنفيذ تمرين رماية بالذخيرة الحية في مواقع من المياه الإقليمية بدءا من الثلاثاء وحتى يوم الخميس المقبل 19 - 21 الجاري من الساعة 8 صباحا حتى 3 عصرا.



وأضافت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحافي إن منطقة الرماية تقع جنوب شرق جزيرة بوبيان وشمال شرق جزيرة فيلكا وبمحاذاة جزيرة بوبيان من جهة الجنوب إلى رأس القيد بعمق 11 ميلا بحريا باتجاه الجنوب الشرقي بمحاذاة جزيرة فيلكا امتدادا إلى جزيرة عوهة بعمق 15 ميلا بحريا باتجاه الشمال الشرقي.



وأوضحت أن منطقة الرماية تبعد عن جزيرة فيلكا مسافة 2.8 ميلا بحريا باتجاه الشمال الشرقي فيما يمتد الميدان باتجاه الشمال الشرقي بطول 15 ميلا بحريا وعرض 11 ميلا بحريا.



وحذرت جميع رواد البحر من الاقتراب من موقع الرماية خلال الفترة الزمنية المذكورة مؤكدة أن جميع الدوريات البحرية ستقوم بمنع كل من يحاول الاقتراب وذلك من أجل سلامة الجميع.