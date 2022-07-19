شاركت مؤسسة «لوياك» في برنامج فرسان الصناعة الذي يأتي بالتعاون مع اتحاد الصناعات الكويتية، وذلك بهدف تنمية القطاع الصناعي في الكويت وتوعية الشباب قبل التخرج من المرحلة الثانوية بأهمية هذا القطاع ودوره في تنمية الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى نشر الوعي الصناعي بين هذه الشريحة المهمة في المجتمع عبر القيام بزيارات ميدانية وعمل دورات تدريبية وورش مكثفة، بحيث اشترك في البرنامج 19 طالبا وطالبة وتم تكريمهم في غرفة تجارة وصناعة الكويت.



وبهذه المناسبة، أشادت عضو مجلس إدارة لوياك فتوح الدلالي بنجاح الشراكة مع اتحاد الصناعات الكويتية، مبينة أن الثقافة المجتمعية تغيرت وأصبح هناك إقبال واهتمام كبير من الشباب بالاشتراك في البرامج التي تنمي مواهبهم، مثل برنامج فرسان الصناعة، مبينة أن مشروع البرنامج شمل الطلبة والطالبات من فئات عمرية مختلفة من 15 إلى 18 سنة.



من جهتها، أوضحت هدى البقشي مدير عام اتحاد الصناعات الكويتية أنه امتدادا للنجاح المستمر والشراكة بين اتحاد الصناعات الكويتية ولوياك تم تنفيذ مشروع فرسان الصناعة لطلبة وطالبات المرحلة الثانوية والذي يهدف إلى غرس ثقافة الوعي بالقطاع الصناعي من خلال حزمة من البرامج والورش والزيارات الميدانية التي امتدت لمدة أسبوع تضمنت إكسابهم العديد من المفاهيم والمهارات السلوكية والثقافية والاجتماعية.

وتابعت: يثمن الاتحاد لمؤسسة لوياك استمرار التعاون والعلاقة الوثيقة التي ساهمت بشكل فعال في تنمية قدرات الطلبة المشاركين في هذا البرنامج وكذلك الشكر موصول لرعاة هذا البرنامج صناعات الغانم، والصفاة للاستثمار، والقرين للبتروكيماويات والكلية الأسترالية وشركة الفحم البترولي.



على صعيد متصل، قالت المستشارة في تطوير الأفراد لطيفة الصالح إن برنامج «فرسان الصناعة» يهدف إلى تطوير الإنسان قبل كل شيء، حيث إننا ركزنا من خلال هذا البرنامج على مساعدة الطلبة في اختيار تخصصاتهم ما بعد المرحلة الثانوية من خلال رحلات ميدانية، منها إلى الكلية الأسترالية، بالإضافة إلى لقائهم لشخصيات ملهمة عملوا على أنفسهم واستطاعوا الجمع بين الدراسة والعمل الخاص، كما قدمنا لهم هدية ثمينة من خلال تعليمهم باقة من أهم المهارات الحياتية والمهنية مثل مهارة التواصل والعمل الجماعي، بالإضافة إلى العمل التطوعي.