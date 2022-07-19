القاهرة - سامي عبد الفتاح



على قدم وساق، تجري استعدادات فريقي الاهلي والزمالك لنهائي كأس مصر نسخة 2020 بعد غد الخميس، حيث أغلق المدربان سواريش وفيريرا صفحة الدوري مؤقتا، للتركيز مع اللاعبين على تحقيق البطولة الأولى هذا الموسم، ويعد هذا هو أول نهائي لكأس مصر يجمع الأهلي والزمالك منذ نسخة 2016 عندما تقابل القطبان في ملعب برج العرب بالإسكندرية عندما فاز الزمالك بثلاثة أهداف لهدف، كما سبق ان حقق الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا لقب كأس مصر عام 2015 على حساب الأهلي ايضا بعد الفوز عليه في النهائي 2-0.



أما آخر نهائي جمع القطبين وفاز به الأهلي فكان في نسخة 2007 على ملعب ستاد القاهرة الدولي، حيث فاز الأحمر 4-3.



وتعد نسخة 2020 هي الأطول في تاريخ مسابقة كأس مصر، حيث بدأت بالدور التمهيدي الأول في يناير 2021، أي انها استمرت لمدة عام ونصف العام تقريبا، وتزامن معها إقامة بطولة الدوري.



وفي سباق الدوري حقق فريق البنك الاهلي فوزا مهما على سموحة بنتيجة 1-0 بملعب ستاد الإسكندرية، ضمن الجولة 25، ورفع البنك الأهلي رصيده إلى 37 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد سموحة عند 39 نقطة في المركز الخامس.



كما عاد الجونة إلى الانتصارات بالفوز طلائع الجيش 2-1 ، ورفع الجونة رصيده إلى 26 نقطة في المركز الخامس عشر.



وتجمد رصيد الطلائع عند 37 نقطة في المركز السادس.