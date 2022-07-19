أكدت الجمعية الكويتية لدعم الاختراع والابتكار أنها مستعدة للمشاركة في أي مشروع تطويري يستهدف زيادة الاعتماد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يمتلكه المبتكرون والمخترعون الكويتيون من قدرات وخبرات في هذا المجال، وباعتبارهم حجر الأساس في عملية التحول الرقمي والتطور التكنولوجي.



وفي هذا السياق، قال عضو مجلس إدارة الجمعية المخترع سليمان الخطاف إن توجه الكويت نحو التكنولوجيا ليس جديدا ويأتي مواكبا للتوجه العالمي في الإطار، لافتا إلى أن هناك مبادرات وأفكار وابتكارات واختراعات طرحها أعضاء الجمعية تصب في هذا التوجه.



وأكد الخطاف أن الجمعية من خلال سعيها لنشر ثقافة الإبداع وتشجيع المواهب الواعدة مستمرة في المشاركة بالمعارض والمسابقات المحلية والدولية والزيارات الميدانية للمؤسسات التعليمية والشركات، داعيا مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص إلى الاستفادة مما يقدمه المخترعون والمبتكرون الكويتيون.



وأشار إلى أن الجمعية بصدد استكمال الزيارات للمسؤولين والمؤسسات المعنية بالابتكار، إضافة إلى المشاركة بالمؤتمرات وورش العمل والندوات المحلية والإقليمية، مجددا التأكيد على أن أبواب الجمعية مفتوحة أمام الجميع، خاصة المواهب لتقديم كل أشكال الدعم والاستشارات ونقل المعارف والخبرات إليهم.