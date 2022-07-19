قال السفير الكويتي لدى ماليزيا د.حمد بورحمه إن للكويت مساهمات في تأمين المياه في أنحاء عدة من العالم عبر مشاريع موّلها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بقيمة بلغت 1.6 مليار دولار.



وأضاف السفير، في محاضرة عن «تحديات أمن مصادر المياه والمياه في الفكر الإسلامي» في المعهد العالمي للفكر والحضارة التابع للجامعة الإسلامية في ماليزيا، أن مساهمات الصندوق الكويتي للتنمية بلغت 100 مشروع متنوع في مجال المياه والصرف الصحي في دول عديدة من العالم.



وأوضح أن عددا من المنظمات الكويتية قامت أيضا بتمويل مشاريع المياه في دول العالم مثل جمعية «العون المباشر» التي بلغ عدد مشاريعها لتوفير المياه أكثر من 27 ألف مشروع في القارة الأفريقية.



وذكر أن من بين المنظمات الكويتية التي قامت بتمويل مشاريع المياه في العالم أيضا الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية والجمعية الكويتية للإغاثة والجمعية الكويتية للإغاثة الإنسانية والتنمية، موضحا أن مشاريع تلك المنظمات منتشرة في دول مثل اليمن والسودان وسورية ومدغشقر وغيرها.



وتطرق بورحمة إلى موارد المياه في دول الخليج التي تعاني من نقص في المياه، مشيرا إلى حجم إنتاج مياه التحلية حسب إحصاءات عام 2020 والتي بلغت نحو 6.4 مليارات متر مكعب.



وتطرق كذلك إلى المياه بوصفها قضية سياسية وقانونية من خلال المعاهدات والاتفاقيات الدولية والثنائية لاسيما في مشكلات المياه المشتركة أو العابرة بين الدول أو المتشاطئة، موضحا أنه لا بديل في حل تلك المشكلات سوى الاتفاقيات القانونية والتعاون الفني والوظيفي.



وأضاف «في هذه الجزئية بعض الدول تحتاج إلى التمويل والخبرات ومن هنا يأتي دور الكويت لاسيما صندوق التنمية الكويتي والمنظمات الخيرية لدعم تلك الدول ودعم الحلول لمشكلات المياه»، مؤكدا أن الصعوبات لا تخص فقط نقص المياه ولكن أيضا التلوث وتوظيف المياه والصحة ومكافحة الأمراض.



وكان السفير حمد بورحمه قد أطلق النسخة الثانية من كتابه «الماء في الفكر الإسلامي والأدب العربي» في حفل أقامه المعهد العالمي لوحدة الأمة وهو معهد آخر تابع للجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا.