‏حافظ البطل القطري معتز برشم على لقبه في بطولة العالم لألعاب القوى بعد إحرازه الميدالية الذهبية اليوم في الوثب العالي ⁧ضمن منافسات بطولة العالم لألعاب القوى المقامة حاليا في أمريكا.

ليصبح أول من يحقق ذهبية منافسات القفز العالي ثلاث مرات في بطولة العالم في الملاعب المفتوحة.

وأظهر برشم، الفائز باللقب في 2017 و2019، أداء قويا ونجح في عبور كل الارتفاعات من المحاولة الأولى، ليضيف اللقب إلى ذهبية أولمبياد طوكيو.

وجاء الكوري سانج هيوك وو في المركز الثاني، فيما نال الأوكراني أندريه بروتسينكو الميدالية البرونزية.