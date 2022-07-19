بعد ان توج القطري معتز برشم بذهبية الوثب العالي ، نجح المغربي سفيان البقالي في إحراذ ذهبية سباق ثلاثة آلاف متر موانع ببطولة العالم لألعاب القوى في يوجين بولاية أوريجون بأميركا.

وأضاف البقالي اللقب العالمي إلى ذهبية أولمبياد طوكيو التي حققها في العام الماضي.

وأنهى البقالي السباق في ثماني دقائق و25.13 ثانية متفوقا على الإثيوبي لاميتشا جيرما، بينما اكتفى الكيني كونسيسلوس كيبروتو، الفائز باللقب في الدوحة 2019، بالميدالية البرونزية.

وأصبح البقالي أول عداء غير كيني يجمع بين لقبي بطولة العالم والأولمبياد.