ذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء العام أن فرق الإطفاء تعاملت مع حريق اندلع بسوق الخيام الكائن في منطقة الري ، حيث اوضحت في بيانها أن ادارة العمليات المركزية تلقت بلاغا فجر اليوم الثلاثاء يفيد بنشوب حريق في سوق الخيام ، وعلى اثره تم توجيه فرق الإطفاء من مراكز الشويخ الصناعية و العارضية والشهداء والسالمية بدعم من مركز الإسناد وعند وصول الفرق تبين ان مساحة الحريق ٣ آلاف متر مربع وقد باشرت الفرق في مكافحة الحريق وتطويقه لعدم امتداده الى القسائم المجاورة علماً بأن نقطة الإطفاء المؤقتة التي انشئت في سوق الخيام ساهمت في الحد من انتشاره لحين وصول الفرق الرئيسية .



واوضحت الادارة ان الخسائر اقتصرت على الماديات فقط.



هذا وباشرت فرق التحقيق عملها لمعرفة أسباب الحريق.



واشرف على عمليات المكافحة سعادة رئيس قوة الاطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد ونائب الرئيس لقطاع المكافحة اللواء جمال بدر ناصر ومدير إطفاء محافظة العاصمة العقيد أحمد هايف حمود.