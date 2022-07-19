أوضح الطبيب الروسي سيرغي فيالوف أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والكبد، ما الذي يحصل عند ابتلاع اللبان (العلكة).

ويشير الأخصائي في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن الكبار ينصحون الصغار دائما بعدم ابتلاع العلكة لأنها لا تهضم وقد تشكل خطورة على الجسم.

ولكن الأخصائي لا يتفق مع هذا التحذير، لأن منتجي العلكة يأخذون هذه المسألة بنظر الاعتبار.

ويقول، "يمكن ابتلاع العلكة، ولكن لا ينصح بذلك، لأنها لم تنتج لهذا الغرض. وبالإضافة إلى ذلك جميع منتجي العلكة أخذوا خطر ابتلاع العلكة بالاعتبار. أي يجب ألا تلحق العلكة أي ضرر بصحة الإنسان في حال ابتلاعها".

ويضيف، لا يمكن أن تسد العلكة الأمعاء أو تلتصق بجدرانها.

ويقول، "معظم أنواع العلكة مواد محايدة وخاملة. وهي مثل مصفوفة تحتوي بداخلها على مواد النكهة ومواد مالئة. وعند مضغها تبقى المصفوفة فقط، التي لا تتفاعل مع أي مادة أخرى، وتمر بهدوء عبر الجهاز الهضمي وتخرج بصورة طبيعية من الجسم".

ومن جهته أعلن د. غريغوري فولوجين، أخصائي طب وجراحة الأسنان، أن مضغ اللبان (العلكة) قد يكون مفيداً، ولكن ضمن شروطاً معينة.

وقال: لا يلحق مضغ العلكة أي ضرر مباشر بالصحة، ولكن المشكلات تظهر عند مضغها لفترة طويلة، ولكنها مفيدة عند مضغها مدة 10 دقائق بعد تناول الطعام.

وقال: يجب مضغها مدة 10 دقائق بعد تناول الطعام، حيث تحفز إفراز اللعاب، الذي يحتوي على نسبة عالية من العناصر الخلطية والخلوية الضرورية للحماية المناعية. أي أن العلكة تساعد على إفراز هذه العناصر وتنظيف الأسنان والغشاء المخاطي لتجويف الفم. وفي هذا السياق تكون العلكة مفيدة. كما أنها تساعد على إزالة بقايا دقائق الطعام التي تتراكم بين الأسنان".

ويقول: "قد يؤدي مضغ العلكة أكثر من 10 دقائق، إلى أمراض مختلفة في الجهاز الهضمي، بما فيها التهاب وقرحة المعدة. أي لها تأثير سلبي مباشر في الجهاز الهضمي. ولكن لا يوجد لها أي تأثير سلبي في أنسجة تجويف الفم. ومضغها لفترة طويلة يؤدي إلى تطور مفرط في عضلات المضغ، وهذا من الناحية الجمالية، ليس محببا.